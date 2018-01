Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»

В Москве сотрудники полиции пришли в кинотеатр «Пионер», где накануне прошла премьера комедии «Смерть Сталина». Накануне Минкультуры отобрало у этой картины прокатное удостоверение.

О визите полиции 26 января в своем твиттере написала журналистка AFP Ола Кичовлас. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов отказываются говорить причину своего визита.

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2