Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»

В Москве сотрудники полиции пришли в кинотеатр «Пионер», где накануне прошла премьера комедии «Смерть Сталина». Накануне Минкультуры отобрало у этой картины прокатное удостоверение.

О визите полиции 26 января в своем твиттере написала журналистка AFP Ола Кичовлас. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов отказываются говорить причину своего визита.

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2 — Ola Cichowlas (@olacicho) January 26, 2018

Напомним, прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина», снятой шотландским режиссером Армандо Иануччи, было отозвано 23 января. Ранее публиковались сведения, что фильм вызвал резкую критику со стороны общественного совета при Министерстве культуры. При этом министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос о «Смерти Сталина», сообщил, что в России «нет цензуры», но «есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения, московский кинотеатр «Пионер» начал демонстрировать картину 25 января. С кратким содержанием фильма можно ознакомиться на страницах «Фонтанки».