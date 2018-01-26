Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен

Защита Глеба Грозовского обжаловала приговор за педофилию. Священника просят признать невиновным и освободить из-под стражи.

Как сообщил 26 января «Фонтанке» адвокат Михаил Уткин, накануне он доставил в Приозерский суд апелляционную жалобу на приговор, по которому Грозовский осужден к четырнадцати годам строгого режима за насильственные действия сексуального характера против девочек младше 12 лет. Жалоба поступит в Ленинградский областной суд с материалами дела.

«Мы просим отменить обвинительный приговор, вынести оправдательный и освободить священника из-под ареста», – уточнил Уткин.

Решение по Грозовскому оглашено 17 января 2018 года. Он находится под стражей с осени 2014-го. Ему вменялось насилие над воспитанницами православных лагерей на ладожском острове Коневец и греческом острове Кос в 2009 и 2013 годах.