Последние олимпийские надежды

В каких видах спорта у России после "ковровой бомбардировки" МОК есть хоть какие-то надежды на медали Пхенчхана? За кого болеть, может ли кто-то преподнести сюрприз российским болельщикам? «Фонтанка» изучили список допущенных до Олимпиады спортсменов и помечтала об олимпийских наградах для наших атлетов.

Олимпийский комитет РФ объявил спортсменов, которые в феврале 2018 г. смогут принять участие в XXIII Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Всего приглашения от Международного олимпийского комитета получили 169 российских атлетов. По решению МОК, они войдут в состав команды «Олимпийские спортсмены из России» и смогут показать свои возможности в 15 видах спорта. Правда, далеко не во всех из них у России есть хотя бы призрачные шансы на медали. «Фонтанка» подготовила свой максимально оптимистичный прогноз на выступление российских спортсменов.

Фигурное катание: золото

Начнем с вида спорта, в котором у России (или, согласно решению МОК, у «спортсменов из России») есть более чем серьезные шансы на золото. Отсутствие Алины Загитовой или Евгении Медведевой на пьедестале маловероятно. Фантастической катастрофой будет, если одна из этих двух прекрасных фигуристок не привезет из Пхенчхана золотую медаль.

Выбирать из двух спортсменок главного претендента на золото – дело неблагодарное, но все же рискнем предположить, что медаль высшей пробы достанется Алине. В этом году Загитова уже опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву на прошедшем в Москве чемпионате Европы. В любом случае болеть Россия будет и за Загитову, и за Медведеву, вне зависимости от их прошлых успехов.

Горные лыжи: бронза

Главный претендент на подиум от России в этом виде спорта – многократный чемпион страны Александр Хорошилов. Для него Олимпиада в Пхенчхане станет уже четвертой в карьере.

В сезоне-2016/2017 Хорошилов несколько раз оказывался третьим на разных этапах Кубка мира в слаломе, но текущий олимпийский сезон начал далеко не так здорово: во французском Валь-д’Изере его обошел еще один российский участник Олимпиады, Павел Трихичев (у него 17-е место, а у Хорошилова 22-е). В январе 2018 г. Хорошилов вновь стал лишь 22-м в Загребе и чуть улучшил свой результат в Адельбодене, заняв 17-ю строчку.

Будем надеяться, что к Олимпиаде Александр поправит свои дела и сможет превзойти свои же собственные достижения: Хорошилов – единственный представитель России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, а также единственный россиянин, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке.

Лыжные гонки: серебро, бронза

А вот тут интересно. Казалось бы, МОК «вынес» всех наших лидеров, в том числе главную надежду – Сергея Устюгова, героя прошлогоднего чемпионата мира и «Тур де Ски». Но теперь в России выросло очень интересное молодое поколение, среди представителей которого – лучшие юниоры мира (Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева).

Александр Большунов//Федерация лыжных гонок России

Любопытно будет посмотреть в деле и на них, и на более опытных Андрея Ларькова с Анастасией Седовой. В отличие от российского биатлона, о котором в этом году либо не вспоминают, либо вспоминают с ужасом, в лыжах состав набирается даже на эстафету. В спринте есть шансы у Большунова и Панжинского. И если даже у наших ребят ничего не выйдет на выжженной МОК корейской земле, то их участие в соревнованиях станет отличным заделом на следующую Олимпиаду, если, конечно, Россию на нее пустят.

Керлинг: золото

Давайте будем оптимистами. К тому же перспективы российской женской сборной по одному из самых странных и забавных видов спорта – керлингу – более чем серьезны. Наши девушки допущены до Олимпиады в полном составе, а список их побед позволяет надеяться, что в этом году они преподнесут главный олимпийский сюрприз. Не случайно же на чемпионатах мира керлингистки из России вот уже четыре года подряд не сходят с пьедестала (трижды они были бронзовыми призерами, а в прошлом году завоевали серебро). Осталось набраться терпения и сил, чтобы впервые за всю историю добыть для России олимпийское золото.

Женская сборная Фото: Федерация кёрлинга России/vk.com

Конькобежный спорт: бронза

От Олимпиады оказались отстранены мировые рекордсмены и большая часть лидеров команды конькобежцев, которая выступала в Сочи. Многочисленные спортивные ресурсы уже сравнили решение МОК по российским конькобежцам с «истреблением русских коньков». Тем не менее шанс на медали есть (продолжаем оставаться оптимистами и верить в успех).

Ольга Граф Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Опытнейшая 34-летняя спортсменка Ольга Граф – двукратный бронзовый олимпийский призер – может замахнуться и на медали из более ценных металлов, но за бронзу побороться просто обязана. Ее «фирменные» дистанции – 3 и 5 тыс. м, и в этих гонках ей придется бежать не только за себя, но и, как говорится, «за того парня».

Санный спорт: серебро

Трехкратный призер чемпионатов мира (дважды в одиночках и один раз в эстафете), а также обладатель мирового кубка-2016/2017 Роман Репилов вместе с единственным чемпионом мира в истории российского спорта Семеном Павличенко обязательно поборются за места на олимпийском пьедестале.

Семен Павличенко//Федерация санного спорта России

Как пишут в своих немногочисленных интернет-чатах поклонники санного спорта, было бы здорово посвятить возможный успех российских саночников пожизненно дисквалифицированной легенде российского санного спорта Альберту Демченко, который по решению МОК был лишен завоеванной в Сочи серебряной медали.

Сноуборд: золото

Конкуренция в мировом сноубординге очень высока и практически на каждой Олимпиаде происходят сенсации. Такой сенсацией в Сочи стало триумфальное выступление американца с российским гражданством Вика Айвана Уайлда (согласно паспорту РФ его зовут Виктор Айван Уайлд). Он, в качестве двукратного олимпийского чемпиона, а также Алена Заварзина («бронза» в Сочи) имеют все шансы, чтобы вновь порадовать российских болельщиков.

Вик Уайлд Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Специалисты также обращают внимание на «сверхновую звезду», 17-летнего российского сноубордиста Дмитрия Логинова. Его юный возраст не должен никого вводить в заблуждение. Сноуборд – один из наиболее молодых олимпийских видов спорта, в котором возраст и опыт зачастую не играют столь важной роли, как в некоторых других дисциплинах.

Фристайл: золото

Ставка на «золото» в лыжной акробатике, могуле и других фристайл-дисциплинах, наверное, может проходить по разряду «чем черт не шутит». В любом случае наши спортсмены просто обязаны привлечь максимальное внимание со стороны российских болельщиков. Олимпийская команда едет в Корею не только в полной боевой готовности, но и в полном составе.

Максим Буров Фото: пресс-служба Федерации фристайла России

Один из лидеров команды – Максим Буров – четыре года назад стал чемпионом мира среди юниоров и с тех пор успел одержать несколько кубковых побед уже на «взрослом» уровне, а также завоевать Малый хрустальный глобус в лыжной акробатике. На первой своей Олимпиаде Максим Буров, так же, как и его старший брат Илья, вместе с другими участниками российской команды, среди которых полно спортсменов, для которых подиум мировых первенств не является чем-то из ряда вон выходящим, будут бороться за самые высокие места.

Шорт-трек: золото, серебро

К соревнованиям по этому виду конькобежного спорта допущены лидеры российского шорт-трека Семен Елистратов и София Просвирнова. И для Семена (в Сочи он завоевал золото) и для Софии это вторая Олимпиада.

Семен Елистратов Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Но если 4 года назад главной и единственной звездой был Виктор Ан, то теперь петербурженка Просвирнова, к примеру, к Олимпиаде подходит с хорошим багажом из одной золотой и двух бронзовых медалей, завоеванных в 2018 г. на чемпионате Европы. Елистратов, который через несколько лет после сочинского триумфа оказался под угрозой «мельдониевого отстранения», но сумел доказать свою «чистоту», в этом году уже завоевал три серебряные и одну бронзовую награды европейского чемпионата.

Хоккей: золото

Для хоккейной команды СССР на Олимпиадах не существовало другой цели, кроме золота. Можно ли то же самое сказать и о российской ледовой дружине? В любом случае задача перед подопечными Олега Знарка стоит максимальная. И на фоне решения МОК об отстранении олимпийской российской сборной от Олимпиады в Пхенчхане именно хоккей (даже без участия в играх хоккеистов из НХЛ) может стать той самой отдушиной для истосковавшихся сердец российских болельщиков.

Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Иван Телегин Фото: Елена Никитченко/Интерпресс

Накануне тренерский штаб российской команды объявил состав сборной. В нее вошли 25 игроков, представляющих три команды КХЛ. Наибольшее представительство у петербургского СКА (15 человек), 8 хоккеистов – из ЦСКА, и еще двое – из магнитогорского «Металлурга». Лидеры сборной – Павел Дацюк и Илья Ковальчук – на своих местах. Окончательная заявка из 30 спортсменов будет подана до 14 февраля.

Даниил Ширяев, "Фонтанка.ру"

Все российские спортсмены, допущенные на Олимпиаду-2018: