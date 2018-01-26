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26.01.2018 17:20
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
Сталин - не Паддингтон: Почему россиянам нельзя смотреть на "Смерть Сталина" в кино? Турция в Сирии: Чего добивается Эрдоган? Корейская Олимпиада: Посторонним вход воспрещен или добро пожаловать. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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