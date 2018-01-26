Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию

30 тысяч рублей штрафа заплатит жительница Колпинского района Петербурга за физическую боль и моральные страдания, которые она причинила полицейскому.

Как сообщает пресс-служба судов города, на заседании участникам процесса пришлось вспомнить события, которые произошли в холле перед дежурной частью 80-го отдела полиции 26 ноября 2017 года. Там устроила дебош доставленная за мелкое хулиганство Елена Глушкова. В деле фигурируют «оскорбляющий жест рукой» и грубая брань в адрес инспектора патрульно-постовой службы полиции и оперативного дежурного дежурной части. Инспектору досталось и кулаком по голове, а могло бы еще – и папкой для документов, но хулиганку вовремя обезвредили.

«Своими действиями Глушкова причинила инспектору физическую боль и моральные страдания», – констатировал суд.

Несмотря на признание вины и раскаяние, женщину решили наказать рублем — оштрафовали на 30 000 рублей.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о похожем конфликте петербурженки с полицейским. Местная жительница заплатит 20 тысяч за три пощечины стражу порядка.