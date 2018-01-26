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В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
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26.01.2018 14:46

В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все

 

Проблемную трубу в Адмиралтейском районе Петербурга, оставившую в холодных квартирах 210 домов, заварили в срок, 26 января. В ближайшее время в большинстве квартир потеплеет, но некоторым зданиям придется терпеть до вечера.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы на Троицком проспекте, 4, закончили в час дня. После этого начали заполнять 800-мм трубопровод горячей водой. В компании уточнили, что 192 попавших в зону ремонта здания постепенно переводят на постоянную схему теплоснабжения. 18 оставшихся домов просят подождать подольше – тепло в их квартиры в полном объеме вернется после семи часов вечера.

Напомним, ремонт на Троицком проспекте продолжается с 11 утра 25 января. Из-за перепада температур теплоэнергетики дополнительно проверили состояние сетей и нашли три слабых участка. Ремонтировать их начали превентивно.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
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«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
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