В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все

Проблемную трубу в Адмиралтейском районе Петербурга, оставившую в холодных квартирах 210 домов, заварили в срок, 26 января. В ближайшее время в большинстве квартир потеплеет, но некоторым зданиям придется терпеть до вечера.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы на Троицком проспекте, 4, закончили в час дня. После этого начали заполнять 800-мм трубопровод горячей водой. В компании уточнили, что 192 попавших в зону ремонта здания постепенно переводят на постоянную схему теплоснабжения. 18 оставшихся домов просят подождать подольше – тепло в их квартиры в полном объеме вернется после семи часов вечера.

Напомним, ремонт на Троицком проспекте продолжается с 11 утра 25 января. Из-за перепада температур теплоэнергетики дополнительно проверили состояние сетей и нашли три слабых участка. Ремонтировать их начали превентивно.