Перед забастовкой у Смольного полиция проводит встречи со штабом Навального

Ряд переговоров с оппозицией провели сотрудники петербургской полиции перед проведением протестного мероприятия у Смольного. Встречи не носят официального характера, пресс-служба ГУ МВД ситуацию не комментирует.

Как сообщили «Фонтанке» в петербургском штабе Навального, 26 января полицейские встретили активиста Михаила Сосина, но не стали его задерживать. После разговора ему вручили повестку в суд на заседание, которое должно состояться в понедельник, 29 января.

Содержание беседы Сосина с сотрудниками не разглашается. Известно, что он является заявителем мероприятия «Забастовка избирателей», посвященного предсказуемости, как кажется организаторам, результатов президентских выборов.

Врученной повесткой Сосина, как уточнили «Фонтанке» в штабе Навального, уведомили о составлении на него административного протокола по статье 20.25 КоАП – за неисполнение решения суда. 7 октября 2017 года Михаил был задержан до начала митинга на Марсовом поле, получил штраф 20 тысяч рублей за организацию протеста и проигнорировал выплату. За ослушание предусмотрено дополнительное наказание.

По данным «Фонтанки», полицейские сегодня встречались еще с тремя активистами петербургского штаба. В ГУ МВД Петербурга и области информацию не комментируют.