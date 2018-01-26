Импортер китайских машин Chery снизил цены на 3 - 6%

Дистрибьютор автомобилей Chery в России снизил рекомендованные дилерам розничные цены на кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5. Как сообщила 26 января компания, скидка составит от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации, или примерно 3 – 6% от изначальной цены.

Так, Chery Tiggo 3 в максимальной комплектации Luxury стал доступней на 10 000 рублей и на 17 100 рублей в комплектации Comfort. На автомобили 2017 года выпуска производитель предлагает до конца февраля скидку до 50 000 рублей.

В линейке кроссоверов Tiggo 5 2017 – 2018 годов выпуска подешевела комплектация Standart MT 2017 (на 30 000 рублей) и Comfort MT (на 50 000 рублей). Цены на остальные комплектации остались прежними.

Стоимость компактных кроссоверов Chery Tiggo 2 2018 года также не изменилась. На автомобили 2017 года действует скидка до 30 000 рублей.

Сейчас цены на автомобили Chery 2018 года начинаются от 673 тысяч рублей за Tiggo 2, от 849 тысяч рублей за Tiggo 3 и от 1,05 млн рублей за Tiggo 5. Модели Tiggo 3 и Tiggo 5 собираются для России на мощностях Derways в Карачаево-Черкесии, а Tiggo 2 поставляется из Китая.

По итогам 2017 года продажи новых автомобилей Chery на российском рынке выросли на 24%, до 5,9 тысячи штук. Почти половина продаж пришлась на модель Tiggo 3.

Свою щедрость импортер объясняет стабилизацией валютного курса. Однако, по мнению участников рынка, дело, скорее, в желании нарастить продажи. По словам петербургских дилеров, другие китайские марки цены не снижают, а наоборот, увеличивают. В частности, Lifan увеличил цены на 30 тысяч рублей на всю линейку. Растут в цене также отечественные машины. К примеру, у Lada в зависимости от модели повышение цены составило от 8 до 15 тысяч рублей. Подорожали также BMW, Kia и Volkswagen. По прогнозу «Автостата», по итогам 2018 года стоимость легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке может вырасти от 2% до 15%.