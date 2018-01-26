Фуркад об антироссийском решении МОК: Тут больше политики

Чемпион мира француз Симон Фуркад считает несправедливым недопуск "чистых" росссийских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.

"Дело не в русских. Я бы принял такое же решение (критиковать МОК. – Прим. ред.), если бы речь шла о другой стране, – сказал Фуркад-старший во флеш-интервью, сообщает «Спорт-Экспресс». – Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчете Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но я думаю, что тут больше политики. Принимать такое решение за три недели до Олимпиады... после Игр (в Сочи) было четыре года, чтобы опубликовать результаты (расследования о допинге). Думаю, это значит многое".

Ранее 33-летний биатлонист поддержал необходимость наказания атлетов, которые использовали запрещенные препараты, подчеркнув, что "нельзя указывать пальцем на всю нацию".

23 января ведущий российский биатлонист Антон Шипулин, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Играх в Корее.

Напомним, Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане.