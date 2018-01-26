В Петербурге чиновники спасли свой телевизор от притязаний злодея

Казенный телевизор вновь стал героем газетной публикации в Петербурге. На этот раз его пытались не «похоронить», а украсть. Несмотря на то, что чиновники спасли свою бытовую технику, злоумышленника ждут в суде.

Как сообщает 26 января прокуратура города, в Калининской районный суд поступило уголовное дело 38-летнего местного жителя. По версии следствия, не успел мужчина в ноябре 2017-го выйти на свободу после совершения преступления, как судьба буквально через сутки занесла его в здание райадминистрации на Арсенальной набережной. Мужчина пришел отнюдь не на прием к чиновникам — была ночь. Его внимание привлек казенный телевизор. В считаные минуты прибор стоимостью 40 тысяч рублей был снят со стены и чуть не исчез навсегда, но злодеяние заметили сотрудники госоргана и пресекли кражу.

По данным «Фонтанки», дело о покушении на кражу поступило в суд 18 января, а фигурирует в нем некто Чернюк.

Напомним, что телевизор из другой районной администрации, Кировской, на днях стал настоящим интернет-мемом. Причиной тому — креатив чиновников, водрузивших «ящик» на постамент и огородивших его. Рядом зачем-то положили искусственные цветы, которые убрали после того, как снимок странной «инсталляции» разошелся по Сети.