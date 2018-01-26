Екатерина Гордон передумала быть президентом

Журналистка Екатерина Гордон собрала необходимое для выдвижения количество подписей, но участвовать в президентской гонке раздумала. ЦИК во внезапном озарении логики не увидел и теперь ждет конструктивных объяснений.

«Я не буду участвовать в этом фарсе. (…) Я не сдам не только подписи, но и людей, которые хотят реальной политической силы, а не проститутской похабной игры, в которую нас заставляют поверить», – заявила Гордон на пресс-конференции 26 января, видеозапись которой выложена на YouTube-канале «Национальной службы новостей».

Журналистка добавила, что сделала все, что хотела, и выполнила план: принесла то, «что им было нужно». Собрать больше ста тысяч подписей, по её словам, оказалось не так сложно даже для «самого нищего, как и Россия, кандидата». Однако становиться марионеткой она не желает.

Переменчивость продемонстрировала не только она, но и «Партия добрых дел», от которой баллотировалась Гордон. Как рассказал «Фонтанке» президент партии Андрей Кириллов, было принято решение поддержать действующего главу государства. «Поразмыслив, увидели, что есть опасность захвата власти», – пояснил Кириллов. Гордон, по его словам, было рекомендовано снять свою кандидатуру.

Тем не менее раздумавшую участвовать в гонке журналистку сегодня ждут в Центральной избирательной комиссии. «Если уж участвовать в шоу, то какой смысл прерываться на самом интересном?» – цитируют «Ведомости» главу ЦИК Эллу Памфилову, которая также хочет услышать от Гордон пояснения.