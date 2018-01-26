ЦБ опубликовал рекомендации для физлиц и банков во время мундиаля

Еще
00:51 27.01.2018
Пришлите свою новость!
00:46
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
00:10
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
26/01
Сериал «Зачарованные» переснимут и отправят в наши дни
26/01
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
26/01
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
26/01
Станцию «Технологический институт» открыли
26/01
Метро «Технологический институт» закрыто
26/01
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
26/01
Комитету по печати Ленобласти нашли временного руководителя
26/01
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
26/01
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
26/01
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
26/01
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
26/01
Взрывчатку на «Звенигородской» не нашли
26/01
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
26/01
Пустырь на Парнасе застроят культурным центром
26/01
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
26/01
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
26/01
Кинопрокатчики намечают реформу после «Смерти Сталина»
26/01
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился из-под подписки под арест
26/01
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
26/01
Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять
26/01
Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»
26/01
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
26/01
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
26/01
Проспект Наставников частично перекроют до середины февраля
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
26/01
Саакашвили отправили под ночной домашний арест
26/01
«Звенигородская» закрыта на проверку
26/01
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют под культурный центр
26/01
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
26/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
26/01
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
26/01
Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26/01
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
26/01
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
26/01
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
26/01
ГИБДД раскрыла тайну «слета любителей ям»
26/01
За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство
26/01
Молодежный союз Петербурга временно обезглавили
26/01
Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО
26/01
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
26/01
Сорос в Давосе узрел угрозу человечеству в соцсетях
26/01
Основатель кластера «Тайга» откроет культурное пространство в Левашовском хлебозаводе
26/01
Госстройнадзор увидел в коттедже на Эстонской улице признаки многоквартирного дома
26/01
В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки
26/01
В Минтруда назвали болезни для получения бессрочной инвалидности
26/01
Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете
26/01
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
26/01
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
26/01
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
26/01
Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией
26/01
На Савушкина полыхала квартира
26/01
National Geographic назвал «культурные жемчужины» Петербурга
26/01
В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной
26/01
Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
26/01
Дорожникам разрешат отслеживать уровень безопасности трасс
26/01
Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен
26/01
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
26/01
Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию
26/01
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
26.01.2018 13:53

ЦБ опубликовал рекомендации для физлиц и банков во время мундиаля

 

Банк России опубликовал рекомендации для банков и граждан в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Текст рекомендаций опубликован на сайте мегарегулятора финансового рынка 26 января.

Центробанк приводит меры предосторожности для граждан при работе с банкоматами и платежными терминалами, рекомендации для банков по защите банкоматов, а также POS-устройств и кассовых решений. Также ЦБ рекомендует принять меры по защите информационной структуры банков и приводит телефоны дежурных сотрудников регулятора.

ЦБ рекомендует гражданам не передавать банковские карты посторонним, пользоваться банкоматами, установленными в безопасных местах, сохранять распечатанные банкоматом квитанции, прикрывать клавиатуру при вводе ПИН-кода.

При защите банкоматов ЦБ РФ рекомендует использовать физические и программные меры. Банкоматы рекомендуется устанавливать в хорошо освещенных местах, чтобы они попадали в зону наблюдения внешних камер, а также оснащать сигнализацией. Обязательно использование антискиммингового оборудования.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00

В Пушкинском районе появится новый детский сад

На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
ГК «ЦДС»
26.01.2018 16:44

«Семейная ипотека» под 6% на объектах Группы ЦДС

Группа ЦДС стала одним из первых застройщиков в Санкт-Петербурге, реализующих квартиры по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6%.
ПАО «Группа ЛСР»
26.01.2018 15:50

«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год

Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЦБ опубликовал рекомендации для физлиц и банков во время мундиаля
FIFA окончательно проверит стадион «Санкт-Петербург» на готовность к ЧМ-2018
В Волгограде на время ЧМ-2018 закроют несколько заводов
Черчесов: Джикии будет сложно восстановиться к ЧМ-2018
На «Санкт-Петербург арене» уложили половину нового газона
На подготовку к ЧМ-2018 по футболу потратили 480 млрд рублей
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
МИД РФ: Британские журналисты получили заказ создать негативный фон вокруг ЧМ-2018
Роман Нойштедтер: Уже не терпится выйти на поле на ЧМ-2018
Мутко исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018
Накормить мундиаль и не облажаться
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Как Смольный готовится к встрече болельщиков
Как Исландия собирается в Россию
Что за флаги в гости к нам
Как попасть на чемпионат мира по футболу
Гид по мундиалю от турбюро имени Ивана Сусанина
Гостиницы Петербурга готовят максимальный ценник к мундиалю
Кто откусит от мундиаля
Мундиаль обкатает Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00
В Пушкинском районе появится новый детский сад
На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
ГК «ЦДС»
26.01.2018 16:44
«Семейная ипотека» под 6% на объектах Группы ЦДС
Группа ЦДС стала одним из первых застройщиков в Санкт-Петербурге, реализующих квартиры по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6%.
ПАО «Группа ЛСР»
26.01.2018 15:50
«Группа ЛСР» сдала 4 объекта социальной инфраструктуры за 2017 год
Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
Автор фото Игорь Евдокимов
26.01.2018 12:42
В Петербурге заработал кабинет реабилитации детей с ревматическими заболеваниями
24 января в Ленинградской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
ЦДС «Новое Янино»
25.01.2018 18:34
Группа ЦДС ввела в эксплуатацию два корпуса ЦДС «Новое Янино»
Ленинградская область, 25 января 2018 г. – Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Г» и «Д» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Общая площадь сданных объектов составляет 71 805 кв. м.
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Холдинг RBI
25.01.2018 18:06
Квартиру RBI можно купить в ипотеку под 6% при рождении второго ребенка
На квартиры в домах RBI и «Северного города» с января 2018 г. можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке – 6% годовых. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.