ЦБ опубликовал рекомендации для физлиц и банков во время мундиаля

Банк России опубликовал рекомендации для банков и граждан в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Текст рекомендаций опубликован на сайте мегарегулятора финансового рынка 26 января.

Центробанк приводит меры предосторожности для граждан при работе с банкоматами и платежными терминалами, рекомендации для банков по защите банкоматов, а также POS-устройств и кассовых решений. Также ЦБ рекомендует принять меры по защите информационной структуры банков и приводит телефоны дежурных сотрудников регулятора.

ЦБ рекомендует гражданам не передавать банковские карты посторонним, пользоваться банкоматами, установленными в безопасных местах, сохранять распечатанные банкоматом квитанции, прикрывать клавиатуру при вводе ПИН-кода.

При защите банкоматов ЦБ РФ рекомендует использовать физические и программные меры. Банкоматы рекомендуется устанавливать в хорошо освещенных местах, чтобы они попадали в зону наблюдения внешних камер, а также оснащать сигнализацией. Обязательно использование антискиммингового оборудования.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге.