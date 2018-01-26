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26.01.2018 14:44

Подглядывающие. Как устроен вебкам-бизнес

Петербург можно назвать столицей российского вебкам-бизнеса по количеству агентств, транслирующих пикантные видео, и занятых в индустрии моделей. Ежегодный серый доход студий, которых в городе перевалило за полсотни, по самым скромным подсчетам, составляет треть миллиарда рублей. Корреспондент прошел собеседование на работу в два десятка петербургских вебкам-студий, изучив нюансы бизнеса.
Подглядывающие. Как устроен вебкам-бизнес
lightstargod/pixabay.com

Творческий союз

Российский вебкам – безжалостный и беспощадный, предупреждает администратор студии New York Варвара, по-дружески предлагая начать работать в нераздевающейся категории. 

– Тут ситуация какая, если вы не готовы раздеться, не готовы что-то показывать, то боюсь, что заработки большими не будут, потому что народ в индустрии уже стал достаточно избалованный, очень сложно выезжать на разговоре. 

Вебкам-агентство – это студия, ведущая прямую трансляцию видео, в том числе эротического содержания, для аудитории специализированных европейских и американских сайтов. Агентства предоставляют работникам комнаты, полностью оборудованные для организации шоу: в каждой есть компьютер, веб-камера, микрофон, высокоскоростной интернет, диван или кровать, гигиенические средства. Большинство компаний базируются в центре города в квартирах и подвальных помещениях площадью от 90 до 150 кв. м.

Модель видеочата – так называют сотрудников студий – в рамках 5 – 8-часовых смен ведёт онлайн-общение с посетителями сайтов (мемберами). Задача работника – замотивировать клиента на покупку приватной трансляции. Модель и студия делят заработок пополам, гонорар выдается наличными раз в неделю. 

Мужчин берут работать в видеочатах только в половине случаев, чтобы не нарушать дисциплину в женском коллективе. Некоторые студии, как например New York, дают возможность работать на дому: предоставляют внешнюю техподдержку, помогают выводить заработанные средства через международные платежные системы. 

Существует также институт операторов. В паре с моделью работает мужчина, который за кадром ведет с клиентами переписку на английском языке, привлекает новых участников, координирует трансляцию одного шоу одновременно для 8 – 10 сайтов, следит за работой программного обеспечения.

– С оператором в любом случае веселее, потому что когда ты сидишь одна и они (мемберы. – Прим. ред.) тебе гадости пишут, а оператор это увидел и мысленно обложил гражданина, но написал «да, дорогой, конечно». Оскорблять их нельзя, на некоторых сайтах за оскорбление мембера нещадно банят. Нужно понимать, что клиент всегда прав. Очень много людей, все разные, у всех своя манера общения, – объясняет Варвара.  

New York находится в квартире площадью 140 кв. м в доме на набережной Фонтанки. Согласно данным Росреестра, жилплощадь принадлежит бизнесменам Грачеву и Семенову. Г-н Семенов занимается производством сувенирной продукции. В телефонном интервью бизнесмен заверил, что в принадлежащей ему квартире вебкам-студии нет. 

– Я один из собственников квартиры, сейчас там ничего нет. 

– То есть агентство закрылось? 

– Это квартира, никаких там агентств нет. Я владею ситуацией. 

Эту информацию впоследствии опровергла Варвара, уточнив, что студия пока на месте, но в течение нескольких месяцев переедет в новое помещение.

Студия New York
Студия New York
Валентин Беликов

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Оборудованная для трансляции комната в студии New York
Оборудованная для трансляции комната в студии New York
Валентин Беликов

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Невский проспект

На главной исторической артерии Петербурга расположены две крупные вебкам-студии: Contour у Московского вокзала и «Герцог» у Дворцовой площади. Первая находится в квартире г-жи Климовой, индивидуального предпринимателя, занимающейся хостелами. Вторая – на жилплощади известного немецкого лендлорда г-на Куттнера (в собственности также офисные помещения на Караванной улице и Невском проспекте – сейчас там расположен хостел). 

Меры безопасности в студии «Герцог» включают видеокамеру и домофон в подъезде. Попасть внутрь удастся только в строго оговоренное время, однако совершить виртуальный тур по квартире можно и онлайн – на сайте предлагается посмотреть рабочие комнаты в интерактивном режиме.  

Рабочие места для модели и оператора
Рабочие места для модели и оператора
скриншот страницы сервиса Google.Maps

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скриншот страницы сервиса Google.Maps

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скриншот страницы сервиса Google.Maps

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Администратор «Герцога» Гарик по телефону убедительно просит не опаздывать на интервью. Причина спешки становится ясна на месте – собеседование назначено не только мне. В кухне-переговорной уже ждут двое: пышнотелая женщина и молодой человек. Гарик заглянул в мой паспорт, чтобы убедиться в совершеннолетии, и без лишних слов включил презентационное видео на плазменной панели. 

Голос в телевизоре объявил, что студия работает с 2006 года, и разъяснил, как выглядит работа онлайн: клиент заходит на сайт и видит фотографии девушек и парней, работающих в данный момент, выбирая, к кому из них зайти в чат. Трансляцию в чате видят все посетители сайта до момента, пока один из них не «заберет» модель в приватное (платное) общение, в рамках которого может попросить девушку или парня выполнить какую-либо просьбу: потанцевать, приблизиться к экрану, раздеться, закурить, надеть обувь на каблуках. Отдельные клиенты ищут партнеров для постоянного БДСМ-общения.  

Если какая-либо просьба противоречит внутренним моральным принципам модели, уточнил диктор, он или она вправе отказать в её выполнении, однако и клиент вправе покинуть приват в любую секунду. Заработок в этой сфере строится именно на платных трансляциях. 

По завершении видео администратор вернулся и раздал присутствовавшим анкеты для проверки уровня знаний английского языка. Женщина ответила на звонок и пожелала спокойной ночи дочери, нарушив атмосферу деловой встречи. 

Гарик, недовольный и моим опозданием, и бестактностью второй кандидатки, перестал обращать на нас внимание, продолжив общение с молодым человеком. Выяснилось, что его собеседник – агент по поиску талантов, именно он привел пышнотелую модель в студию «Герцог». По условиям сотрудничества хедхантер получает 20% от заработка модели в первые полгода.  

Меры безопасности включают видеокамеру и домофон в парадной
Меры безопасности включают видеокамеру и домофон в парадной
Валентин Беликов

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Пересменка моделей в студии на Невском проспекте
Пересменка моделей в студии на Невском проспекте
Валентин Беликов

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Пересменка моделей в студии на Невском проспекте
Пересменка моделей в студии на Невском проспекте
Валентин Беликов

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Владельцы вебкам-студий дорожат талантливыми моделями и ведут активный поиск новых. При собеседовании по телефону администраторы просят прислать фотографию и даже тестируют уровень английского, хотя по большому счету внешность модели, возраст и знание языка не имеют большого значения. Улучшить имидж предлагают с помощью бесплатного стилиста, во многих студиях есть солярий. Для тех, кто не знает английского, включают онлайн-переводчик и выдают список стандартных фраз для привлечения мемберов.  

В агентстве на наб. канала Грибоедова мне предложили официальное трудоустройство с записью в трудовой книжке о том, что я состою в должности оператора персонального компьютера или менеджера по персоналу. В соседней студии Hollywood на Сенной площади обещали вознаграждение, если приведу друга работать в их компанию. 

Большинство студий устанавливают ограничения на географию трансляции своего контента – шоу с российскими девушками доступны только для пользователей из стран, не входящих в СНГ. Таким образом, агентства уверены в платежеспособных клиентах, а модели – в том, что конкретное шоу не увидит их отец или мать. 

Большой секрет

Бойкая девушка Катя, администратор вебкам-студии в подвале на улице Некрасова, уверяет, что законодательно этот бизнес не запрещен и не разрешен, как, например, хостелы. 

Вебкам можно было бы расценить как незаконное создание и распространение порнографических материалов, но это сложнодоказуемо, говорит адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области Евгений Озеров. Администраторы студий настаивают на том, что трансляция обнаженных сцен является лишь эротикой. Деликатно обходят и статью Уголовного кодекса об организации занятия проституцией, запрещая обмениваться контактами с клиентами в чатах. 

– Обмениваться персональными данными нельзя, – замечает Варвара, но тут же прищуривается: – Можно аккуратно, но это только с проверенными мемберами, потому что нужно понимать, что человек один раз пришел, оставил вам деньги и свой электронный адрес, он больше приват у вас не купит.

Несмотря на незапрещенный формат работы, Катя соблюдает конспиративные меры, как делают её коллеги: при собеседовании по телефону не называется точный адрес, только примерные ориентиры и номера соседних домов. Когда кандидат подходит на назначенное место, сообщают код парадной и номер этажа. Открывать дверь без предварительного телефонного звонка администраторам категорически запрещено.  

«Если кто-то спросит, что здесь за организация, мы говорим «колл-центр по обзвону клиентов интернет-компании». Какой компании? Секрет», – гласит вывеска в студии на Некрасова.  

Квартиры в историческом центре настолько часто меняют арендаторов и сдаются под офисы и кафе, что редкие жильцы следят за происходящим в подъезде, а тем более в подвальных помещениях. Так, арендаторы помещений на Невском проспекте, соседствующие со студией Contour, благодаря наклейке в виде глобуса на двери считают, что там работает туристическое агентство. Другая студия – Monroe – занимает целый этаж над офисом коллегии адвокатов, поэтому местные жители уверены, что здание целиком находится в ведении юристов.   

– Это незаконная коммерческая деятельность, но если нет прецедента, к ним никто не придет – ни пожарные, ни полиция. Если только будут жалобы соседей. Мне сложно представить, как можно завуалировать поток клиентов, если толпа приходит каждый день, но в принципе это не вызывает подозрений. Здесь нужно быть жильцом очень мнительным, – рассуждает руководитель петербургского подразделения Penny Lane Realty Сергей Кочанов.

По словам эксперта, заявки на аренду многокомнатных квартир с целью устройства массажных салонов, мини-отелей и фотостудий до недавнего времени были распространенной вещью. Сегодня же большинство собственников волнуют вопросы безопасности, поэтому сдавать квартиру под коммерческую деятельность им не очень интересно. 

Шкафчики для моделей
Шкафчики для моделей
Валентин Беликов

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Шкафчики для моделей
Шкафчики для моделей
Валентин Беликов

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Объявление в вебкам-студии
Объявление в вебкам-студии
Валентин Беликов

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Просто поговорить

«Наша студия сотрудничает только с европейскими и американскими сайтами, посетители которых не владеют русским языком. Общение в бесплатном чате возможно только на иностранном языке, так как общение по-русски неизменно приведет к потере денежных иностранных клиентов», – говорится в инструкции по работе с клиентами студии Monroe. Здесь же перечисляются штрафные санкции за некорректное поведение сотрудника в чате, к которому относятся опоздание и еда на рабочем месте, прослушивание во время шоу русской музыки (грубой для уха иностранца) и обмен контактами с мемберами. 

Квартира площадью 150 кв. м, в которой располагается Monroe, является собственностью г-на Жидкова. В рамках расследования выяснилось, что ему принадлежат ещё несколько квартир в Петербурге, на Загородном проспекте. В одной из них функционирует мини-отель, в другой – ещё одна вебкам-студия. Это проект Miami, администратор которого не стал распространяться о владельце, рассказав только об условиях работы. Агентство предлагает три смены на выбор: утреннюю, дневную и ночную, по желанию работник в любой момент может сходить на перерыв, остановив веб-трансляцию.   

На мой вопрос, можно ли работать в чате не раздеваясь, молодой человек ответил положительно, сравнив такое общение с функцией социальных работников, к которым люди приходят выговориться, если возникают проблемы в семье. Но зарплата выше там, где раздеваются, уточнил он. 

Администратор студии Monroe
Администратор студии Monroe
Валентин Беликов

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Закрытое шоу

В конце сентября 2016 года в вебкам-студии, расположенной в подвальном помещении на 2-й Советской улице, был найден труп 31-летнего неработавшего мужчины. 

 - Убийство мужчины не было связано с деятельностью студии. Вебкам-студия, расположенная по указанному адресу, осуществляла свою деятельность незаконно и была закрыта, – сообщил в официальном письме Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Печальное происшествие обозначило позицию официальных органов о статусе вебкам-студий, однако это пока что единственный известный случай закрытия подобной организации в России. 

По самым скромным подсчетам, в городе функционирует не менее 50 вебкам-агентств, в том числе небольших проектов, расположенных в квартирах на окраинах города. Так, в одной из студий корреспонденту предложили работать в однокомнатной квартире, меняясь с другой моделью по графику «день – ночь». 

Крупные проекты, такие, как Hollywood, в соответствии с графиком работы моделей на страничке проекта в социальной сети, дают возможность не менее чем трем десяткам моделей отрабатывать по 120 смен в неделю. По нашим подсчетам, не облагаемая налогом прибыль одного агентства может составлять около 280 тыс. рублей ежемесячно. Объём всего рынка – сотни миллионов рублей в год. 

Как рассказал в телефонном интервью один из участников рынка видеотрансляций, связанный с деятельностью закрытой студии на 2-Советской, ни в одном городе мира нет такого количества вебкам-агентств, как в Петербурге. Ранее молодой человек владел сетью подобных организаций в городе на Неве, однако после инцидента продал бизнес в России и в настоящее время занимается открытием вебкам-студий в странах Прибалтики, рассчитывает бизнес-модели по заказу инвесторов.  

– Все студии, которые у нас находятся не на территории СНГ, платят налоги, там есть отдельная налоговая статья под это дело. В Петербурге и Казахстане не платят налоги. На территории Беларуси этот вид деятельности запрещен, потому что такого вида денежно-обменная история там просто запрещена, – рассказывает он. -  Петербург – это столица вебкам-бизнеса. Какие-то студии скидывают гигантское количество денег, какие-то деньги они еще зарабатывают, чуть ли не на антиквариате модели работают, но они это делают даже не с точки зрения заработка, а для души. 

По словам молодого человека, вебкам – это не порнография, а скорее информационный канал, сродни социальным сетям, на котором все-таки зарабатывает не тот, кто раздевается, а тот, кто умеет общаться. 

Юлия Куликова
Фото Валентина Беликова

Материал подготовлен при поддержке SCOOP Russia  


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"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.