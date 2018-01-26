Подглядывающие. Как устроен вебкам-бизнес

Петербург можно назвать столицей российского вебкам-бизнеса по количеству агентств, транслирующих пикантные видео, и занятых в индустрии моделей. Ежегодный серый доход студий, которых в городе перевалило за полсотни, по самым скромным подсчетам, составляет треть миллиарда рублей. Корреспондент прошел собеседование на работу в два десятка петербургских вебкам-студий, изучив нюансы бизнеса.

Творческий союз

Российский вебкам – безжалостный и беспощадный, предупреждает администратор студии New York Варвара, по-дружески предлагая начать работать в нераздевающейся категории.

– Тут ситуация какая, если вы не готовы раздеться, не готовы что-то показывать, то боюсь, что заработки большими не будут, потому что народ в индустрии уже стал достаточно избалованный, очень сложно выезжать на разговоре.

Вебкам-агентство – это студия, ведущая прямую трансляцию видео, в том числе эротического содержания, для аудитории специализированных европейских и американских сайтов. Агентства предоставляют работникам комнаты, полностью оборудованные для организации шоу: в каждой есть компьютер, веб-камера, микрофон, высокоскоростной интернет, диван или кровать, гигиенические средства. Большинство компаний базируются в центре города в квартирах и подвальных помещениях площадью от 90 до 150 кв. м.

Модель видеочата – так называют сотрудников студий – в рамках 5 – 8-часовых смен ведёт онлайн-общение с посетителями сайтов (мемберами). Задача работника – замотивировать клиента на покупку приватной трансляции. Модель и студия делят заработок пополам, гонорар выдается наличными раз в неделю.

Мужчин берут работать в видеочатах только в половине случаев, чтобы не нарушать дисциплину в женском коллективе. Некоторые студии, как например New York, дают возможность работать на дому: предоставляют внешнюю техподдержку, помогают выводить заработанные средства через международные платежные системы.

Существует также институт операторов. В паре с моделью работает мужчина, который за кадром ведет с клиентами переписку на английском языке, привлекает новых участников, координирует трансляцию одного шоу одновременно для 8 – 10 сайтов, следит за работой программного обеспечения.

– С оператором в любом случае веселее, потому что когда ты сидишь одна и они (мемберы. – Прим. ред.) тебе гадости пишут, а оператор это увидел и мысленно обложил гражданина, но написал «да, дорогой, конечно». Оскорблять их нельзя, на некоторых сайтах за оскорбление мембера нещадно банят. Нужно понимать, что клиент всегда прав. Очень много людей, все разные, у всех своя манера общения, – объясняет Варвара.

New York находится в квартире площадью 140 кв. м в доме на набережной Фонтанки. Согласно данным Росреестра, жилплощадь принадлежит бизнесменам Грачеву и Семенову. Г-н Семенов занимается производством сувенирной продукции. В телефонном интервью бизнесмен заверил, что в принадлежащей ему квартире вебкам-студии нет.

– Я один из собственников квартиры, сейчас там ничего нет.

– То есть агентство закрылось?

– Это квартира, никаких там агентств нет. Я владею ситуацией.

Эту информацию впоследствии опровергла Варвара, уточнив, что студия пока на месте, но в течение нескольких месяцев переедет в новое помещение.

Невский проспект

На главной исторической артерии Петербурга расположены две крупные вебкам-студии: Contour у Московского вокзала и «Герцог» у Дворцовой площади. Первая находится в квартире г-жи Климовой, индивидуального предпринимателя, занимающейся хостелами. Вторая – на жилплощади известного немецкого лендлорда г-на Куттнера (в собственности также офисные помещения на Караванной улице и Невском проспекте – сейчас там расположен хостел).

Меры безопасности в студии «Герцог» включают видеокамеру и домофон в подъезде. Попасть внутрь удастся только в строго оговоренное время, однако совершить виртуальный тур по квартире можно и онлайн – на сайте предлагается посмотреть рабочие комнаты в интерактивном режиме.

Администратор «Герцога» Гарик по телефону убедительно просит не опаздывать на интервью. Причина спешки становится ясна на месте – собеседование назначено не только мне. В кухне-переговорной уже ждут двое: пышнотелая женщина и молодой человек. Гарик заглянул в мой паспорт, чтобы убедиться в совершеннолетии, и без лишних слов включил презентационное видео на плазменной панели.

Голос в телевизоре объявил, что студия работает с 2006 года, и разъяснил, как выглядит работа онлайн: клиент заходит на сайт и видит фотографии девушек и парней, работающих в данный момент, выбирая, к кому из них зайти в чат. Трансляцию в чате видят все посетители сайта до момента, пока один из них не «заберет» модель в приватное (платное) общение, в рамках которого может попросить девушку или парня выполнить какую-либо просьбу: потанцевать, приблизиться к экрану, раздеться, закурить, надеть обувь на каблуках. Отдельные клиенты ищут партнеров для постоянного БДСМ-общения.

Если какая-либо просьба противоречит внутренним моральным принципам модели, уточнил диктор, он или она вправе отказать в её выполнении, однако и клиент вправе покинуть приват в любую секунду. Заработок в этой сфере строится именно на платных трансляциях.

По завершении видео администратор вернулся и раздал присутствовавшим анкеты для проверки уровня знаний английского языка. Женщина ответила на звонок и пожелала спокойной ночи дочери, нарушив атмосферу деловой встречи.

Гарик, недовольный и моим опозданием, и бестактностью второй кандидатки, перестал обращать на нас внимание, продолжив общение с молодым человеком. Выяснилось, что его собеседник – агент по поиску талантов, именно он привел пышнотелую модель в студию «Герцог». По условиям сотрудничества хедхантер получает 20% от заработка модели в первые полгода.

Владельцы вебкам-студий дорожат талантливыми моделями и ведут активный поиск новых. При собеседовании по телефону администраторы просят прислать фотографию и даже тестируют уровень английского, хотя по большому счету внешность модели, возраст и знание языка не имеют большого значения. Улучшить имидж предлагают с помощью бесплатного стилиста, во многих студиях есть солярий. Для тех, кто не знает английского, включают онлайн-переводчик и выдают список стандартных фраз для привлечения мемберов.

В агентстве на наб. канала Грибоедова мне предложили официальное трудоустройство с записью в трудовой книжке о том, что я состою в должности оператора персонального компьютера или менеджера по персоналу. В соседней студии Hollywood на Сенной площади обещали вознаграждение, если приведу друга работать в их компанию.

Большинство студий устанавливают ограничения на географию трансляции своего контента – шоу с российскими девушками доступны только для пользователей из стран, не входящих в СНГ. Таким образом, агентства уверены в платежеспособных клиентах, а модели – в том, что конкретное шоу не увидит их отец или мать.

Большой секрет

Бойкая девушка Катя, администратор вебкам-студии в подвале на улице Некрасова, уверяет, что законодательно этот бизнес не запрещен и не разрешен, как, например, хостелы.

Вебкам можно было бы расценить как незаконное создание и распространение порнографических материалов, но это сложнодоказуемо, говорит адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области Евгений Озеров. Администраторы студий настаивают на том, что трансляция обнаженных сцен является лишь эротикой. Деликатно обходят и статью Уголовного кодекса об организации занятия проституцией, запрещая обмениваться контактами с клиентами в чатах.

– Обмениваться персональными данными нельзя, – замечает Варвара, но тут же прищуривается: – Можно аккуратно, но это только с проверенными мемберами, потому что нужно понимать, что человек один раз пришел, оставил вам деньги и свой электронный адрес, он больше приват у вас не купит.

Несмотря на незапрещенный формат работы, Катя соблюдает конспиративные меры, как делают её коллеги: при собеседовании по телефону не называется точный адрес, только примерные ориентиры и номера соседних домов. Когда кандидат подходит на назначенное место, сообщают код парадной и номер этажа. Открывать дверь без предварительного телефонного звонка администраторам категорически запрещено.

«Если кто-то спросит, что здесь за организация, мы говорим «колл-центр по обзвону клиентов интернет-компании». Какой компании? Секрет», – гласит вывеска в студии на Некрасова.

Квартиры в историческом центре настолько часто меняют арендаторов и сдаются под офисы и кафе, что редкие жильцы следят за происходящим в подъезде, а тем более в подвальных помещениях. Так, арендаторы помещений на Невском проспекте, соседствующие со студией Contour, благодаря наклейке в виде глобуса на двери считают, что там работает туристическое агентство. Другая студия – Monroe – занимает целый этаж над офисом коллегии адвокатов, поэтому местные жители уверены, что здание целиком находится в ведении юристов.

– Это незаконная коммерческая деятельность, но если нет прецедента, к ним никто не придет – ни пожарные, ни полиция. Если только будут жалобы соседей. Мне сложно представить, как можно завуалировать поток клиентов, если толпа приходит каждый день, но в принципе это не вызывает подозрений. Здесь нужно быть жильцом очень мнительным, – рассуждает руководитель петербургского подразделения Penny Lane Realty Сергей Кочанов.

По словам эксперта, заявки на аренду многокомнатных квартир с целью устройства массажных салонов, мини-отелей и фотостудий до недавнего времени были распространенной вещью. Сегодня же большинство собственников волнуют вопросы безопасности, поэтому сдавать квартиру под коммерческую деятельность им не очень интересно.

Просто поговорить

«Наша студия сотрудничает только с европейскими и американскими сайтами, посетители которых не владеют русским языком. Общение в бесплатном чате возможно только на иностранном языке, так как общение по-русски неизменно приведет к потере денежных иностранных клиентов», – говорится в инструкции по работе с клиентами студии Monroe. Здесь же перечисляются штрафные санкции за некорректное поведение сотрудника в чате, к которому относятся опоздание и еда на рабочем месте, прослушивание во время шоу русской музыки (грубой для уха иностранца) и обмен контактами с мемберами.

Квартира площадью 150 кв. м, в которой располагается Monroe, является собственностью г-на Жидкова. В рамках расследования выяснилось, что ему принадлежат ещё несколько квартир в Петербурге, на Загородном проспекте. В одной из них функционирует мини-отель, в другой – ещё одна вебкам-студия. Это проект Miami, администратор которого не стал распространяться о владельце, рассказав только об условиях работы. Агентство предлагает три смены на выбор: утреннюю, дневную и ночную, по желанию работник в любой момент может сходить на перерыв, остановив веб-трансляцию.

На мой вопрос, можно ли работать в чате не раздеваясь, молодой человек ответил положительно, сравнив такое общение с функцией социальных работников, к которым люди приходят выговориться, если возникают проблемы в семье. Но зарплата выше там, где раздеваются, уточнил он.

Закрытое шоу

В конце сентября 2016 года в вебкам-студии, расположенной в подвальном помещении на 2-й Советской улице, был найден труп 31-летнего неработавшего мужчины.

- Убийство мужчины не было связано с деятельностью студии. Вебкам-студия, расположенная по указанному адресу, осуществляла свою деятельность незаконно и была закрыта, – сообщил в официальном письме Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Печальное происшествие обозначило позицию официальных органов о статусе вебкам-студий, однако это пока что единственный известный случай закрытия подобной организации в России.

По самым скромным подсчетам, в городе функционирует не менее 50 вебкам-агентств, в том числе небольших проектов, расположенных в квартирах на окраинах города. Так, в одной из студий корреспонденту предложили работать в однокомнатной квартире, меняясь с другой моделью по графику «день – ночь».

Крупные проекты, такие, как Hollywood, в соответствии с графиком работы моделей на страничке проекта в социальной сети, дают возможность не менее чем трем десяткам моделей отрабатывать по 120 смен в неделю. По нашим подсчетам, не облагаемая налогом прибыль одного агентства может составлять около 280 тыс. рублей ежемесячно. Объём всего рынка – сотни миллионов рублей в год.

Как рассказал в телефонном интервью один из участников рынка видеотрансляций, связанный с деятельностью закрытой студии на 2-Советской, ни в одном городе мира нет такого количества вебкам-агентств, как в Петербурге. Ранее молодой человек владел сетью подобных организаций в городе на Неве, однако после инцидента продал бизнес в России и в настоящее время занимается открытием вебкам-студий в странах Прибалтики, рассчитывает бизнес-модели по заказу инвесторов.

– Все студии, которые у нас находятся не на территории СНГ, платят налоги, там есть отдельная налоговая статья под это дело. В Петербурге и Казахстане не платят налоги. На территории Беларуси этот вид деятельности запрещен, потому что такого вида денежно-обменная история там просто запрещена, – рассказывает он. - Петербург – это столица вебкам-бизнеса. Какие-то студии скидывают гигантское количество денег, какие-то деньги они еще зарабатывают, чуть ли не на антиквариате модели работают, но они это делают даже не с точки зрения заработка, а для души.

По словам молодого человека, вебкам – это не порнография, а скорее информационный канал, сродни социальным сетям, на котором все-таки зарабатывает не тот, кто раздевается, а тот, кто умеет общаться.

Юлия Куликова

Фото Валентина Беликова

Материал подготовлен при поддержке SCOOP Russia