Петербургский стартап привлек 3 млн долларов в ходе pre-ICO

Компания Arcona, которую основал петербургский стартап в области виртуальной реальности Piligrim XXI, привлекла $3,12 млн в рамках pre-ICO. Об этом она сообщила в своем канале в Telegram 25 января.

ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалюты) представляет собой нечто среднее между размещением акций на бирже и краудфандингом. С помощью технологии распределенных вычислений блокчейн-компания выпускает так называемые «токены».

Arcona выпустила 135 млн токенов. Из них продано 3,39 млн. Таким образом проект уже набрал минимальную сумму средств. Максимальная планка для ICO — $50 млн.

Arcona — проект в области дополненной реальности, который позволяет разработчикам размещать виртуальные объекты в любой точке мира, управлять ими, а также продавать контент и софт на онлайн-платформе Arcona. Такой виртуальный слой будет носить название «цифровая земля».