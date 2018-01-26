Петербургский стартап привлек 3 млн долларов в ходе pre-ICO

Еще
00:51 27.01.2018
Пришлите свою новость!
00:46
В поселке на Ямале после пожара обрушился жилой дом
00:10
Ударивший стюардессу пассажир получил уголовное дело
26/01
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался на пытки шокером
26/01
На детской площадке в Амстердаме произошла перестрелка
26/01
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
26/01
МИД: Россия готовит ответ на новые санкции США
26/01
Дзюба призвал российских биатлонистов биться до конца на Олимпиаде
26/01
Самолеты из Пулково несколько часов не могут вылететь в Калининград
26/01
Бастрыкин: Нападения в школах — следствие халатности
26/01
Кинотеатр «Пионер» прекращает показ «Смерти Сталина»
26/01
Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru
26/01
Сериал «Зачарованные» переснимут и отправят в наши дни
26/01
Пара, заключившая однополый брак, уведомлений о его недействительности не получала
26/01
МОК разрешил вешать российский флаг в спальнях спортсменов
26/01
Станцию «Технологический институт» открыли
26/01
Метро «Технологический институт» закрыто
26/01
В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
26/01
Комитету по печати Ленобласти нашли временного руководителя
26/01
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
26/01
Заинтересовавшего своей ипотекой участкового отправили под домашний арест
26/01
МВД уволит сотрудницу, «узаконившую» однополый брак
26/01
Нападающий сборной Англии: Наша команда обязательно обсудит возможный расизм на мундиале
26/01
Взрывчатку на «Звенигородской» не нашли
26/01
Путин предложил переназначить Зорькина главой КС
26/01
Пустырь на Парнасе застроят культурным центром
26/01
«Зенит» не отпускает Шатова в «Краснодар» и не планирует брать его на второй сбор
26/01
Новый главред “ДП”: редакционная политика газеты не изменится
26/01
Кинопрокатчики намечают реформу после «Смерти Сталина»
26/01
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился из-под подписки под арест
26/01
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
26/01
Володин предупредил посла США Хантсмана, что его могут снять
26/01
Кинотеатру «Пионер» грозит штраф до 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»
26/01
Порошенко предложил миру создать новую коалицию против России
26/01
Как город встретит годовщину освобождения от блокады
26/01
Проспект Наставников частично перекроют до середины февраля
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 января
26/01
Саакашвили отправили под ночной домашний арест
26/01
«Звенигородская» закрыта на проверку
26/01
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют под культурный центр
26/01
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
26/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!
26/01
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
26/01
Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26/01
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
26/01
Петербургские сурки не проснутся к Дню сурка
26/01
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
26/01
ГИБДД раскрыла тайну «слета любителей ям»
26/01
За пьяное минирование самолета в Пулково пассажира заставили работать на государство
26/01
Молодежный союз Петербурга временно обезглавили
26/01
Экс-главбуха Красносельского УМВД, обвиняемую в хищении 27 млн, отпустили домой из СИЗО
26/01
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
26/01
Сорос в Давосе узрел угрозу человечеству в соцсетях
26/01
Основатель кластера «Тайга» откроет культурное пространство в Левашовском хлебозаводе
26/01
Госстройнадзор увидел в коттедже на Эстонской улице признаки многоквартирного дома
26/01
В Крестах-2 научились доставать телефоны через розетки
26/01
В Минтруда назвали болезни для получения бессрочной инвалидности
26/01
Роскомнадзор начал борьбу с нелегальными хоккейными трансляциями в Интернете
26/01
Полтавченко подписал закон о внесении в список ЗНОП четырех адресов на Петроградской
26/01
Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу
26/01
Посол США в РФ Хантсман хочет встретиться с Медведевым
26/01
Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией
26/01
На Савушкина полыхала квартира
26/01
National Geographic назвал «культурные жемчужины» Петербурга
26/01
В Петербурге после визита сантехника женщина сварилась в собственной ванной
26/01
Полиция пришла в кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
26/01
Дорожникам разрешат отслеживать уровень безопасности трасс
26/01
Приговор священнику Грозовскому будет пересмотрен
26/01
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
26/01
Набросившаяся с папкой документов на полицейского в Петербурге заплатит 30 тысяч за экспрессию
26/01
В дома Адмиралтейского района возвращается тепло, но не во все
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
26.01.2018 13:34

Петербургский стартап привлек 3 млн долларов в ходе pre-ICO

 

Компания Arcona, которую основал петербургский стартап  в области виртуальной реальности Piligrim XXI, привлекла $3,12 млн в рамках pre-ICO. Об этом она сообщила в своем канале в Telegram 25 января.

ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалюты) представляет собой нечто среднее между размещением акций на бирже и краудфандингом. С помощью технологии распределенных вычислений блокчейн-компания выпускает так называемые «токены».

Arcona выпустила 135 млн токенов. Из них продано 3,39 млн. Таким образом проект уже набрал минимальную сумму средств. Максимальная планка для ICO — $50 млн.

Arcona — проект в области дополненной реальности, который позволяет разработчикам размещать виртуальные объекты в любой точке мира, управлять ими, а также продавать контент и софт на онлайн-платформе Arcona. Такой виртуальный слой будет носить название «цифровая земля».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17

Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
24.01.2018 17:02

Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском проспекте в центре Петроградской стороны, всего в 200 метрах от Ботанического сада и шаговой доступности от метро «Петроградская».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
УФАС обязало районы выбрать управляющих домами ЛСР и YIT
Трамп в Давосе говорил о заложниках одного поставщика энергоресурсов
Nissan придумал беспилотные тапочки и офисные кресла
«Деловой Петербург» возглавили выходцы из администрации Ленинградской области
Valio начнет импортировать в Россию мороженое
Импортер китайских машин Chery снизил цены на 3 - 6%
Петербургский стартап привлек 3 млн долларов в ходе pre-ICO
Микрозаймы для предпринимателей увеличат до 5 млн рублей
В Петербурге выросли долги по зарплате и число безработных
Петербургский автопром увеличил выпуск машин почти на четверть
Подглядывающие. Как устроен вебкам-бизнес
Как превратить коммуналку в хостел класса «люкс»
Смольный предложил вложиться в плавучее казино
Как империя Михальченко уходит к генералам бизнеса
В Усть-Лугу зашли «новые коммунальщики»
Как в Петербурге поругались два супергеройских конвента
Дилерам KIA разорвало кассу
Арабы дали россиянам прикурить
Вместе весело шагать по отходам
Как сэкономить на командировках
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сталина на вас нет!

Очевидцы: на Дворцовом мосту дотла сгорела Subaru

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
24.01.2018 17:02
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском проспекте в центре Петроградской стороны, всего в 200 метрах от Ботанического сада и шаговой доступности от метро «Петроградская».
Компания «Л1»
24.01.2018 11:17
«Л1» готовится запустить новые строительные проекты
В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
УК «Новоселье»
23.01.2018 15:42
В квартале “Дельта” монтируется отопление и электрика
Четвертая очередь строительства проекта КОТ "Новоселье: Городские кварталы" находится в высокой стадии готовности. На 23 января на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся внутренние инженерные работы, монтируется отопление, электрика, системы водопровода, канализации и вентиляции
LEGENDA Intelligent Development
19.01.2018 16:20
LEGENDA Intelligent Development реализует новый проект в центре Петербурга
Компания LEGENDA и «Телеком 5», дочерняя структура АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB», подписали соглашение о реализации девелоперского проекта в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой-СПб»
18.01.2018 17:21
В 2017 году «Главстрой-СПб» сдал полмиллиона «квадратов»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», в 2017 году сдал в срок более 500 тысяч кв. м недвижимости. В этом году девелопер планирует ввести более 300 тыс. кв. м недвижимости
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20
Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.