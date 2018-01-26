Ипотека экс-участкового заинтересовала Следственный комитет Петербурга

Бывший участковый петербургской полиции задержан по подозрению в краже 600 тысяч рублей. Попытку за полгода службы заработать на квартиру будет оценивать Следственный комитет.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января в Петербурге решается вопрос об аресте гражданина Лапшина, который был задержан накануне следственным отделом по Кировскому району. К задержанию привели события почти полугодовой давности, произошедшие в бытность Лапшина участковым 31-го отдела полиции.

В августе 2017-го из дома 32 на Автовской улице в дежурную часть поступил вызов — чуть трезвый глава семейства устроил разнос домашним. По адресу прибыл новоиспеченный участковый Лапшин, на эту должность он заступил в декабре 2016-го. Лапшин угомонил дебошира, и наряд увез того отсыпаться в отдел полиции.

Вернувшись домой, бедокур обнаружил, что есть вещи пострашнее непослушания близких — из квартиры пропали 600 тысяч рублей, за день до того снятые со счета в банке. Обедневший на полмиллиона мужчина опять вернулся, на этот раз в полицию, и с ходу выложил версию — деньги взял участковый Лапшин.

То, что поначалу показалось следователям абсурдным, нашло свое подтверждение в ходе доследственной проверки. По данным «Фонтанки», не последнюю роль в изучении обстоятельств произошедшего сыграл полиграф. В отношении Лапшина было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Превышение должностных полномочий».

Пока шла проверка, участковый Лапшин между тем успел уволиться со службы и приобрести квартиру в ипотеку, первый взнос составил 600 тысяч рублей.