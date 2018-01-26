Петербурженка получила за растрату 3,5 года условно

Директор ООО «Юридическая фирма «Градиент» Мария Савченко была признана виновной в растрате имущества института «ВНИИНефтехим» в составе организованной группы. Такое решение принял Невский районный суд Петербурга, сообщила 26 января объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По мнению суда, Мария Савченко помогала экс-директору ОАО «Всероссийский НИИ нефтехимических процессов» Павлу Курбатову, оказывая услуги юридического сопровождения сделок, в результате которых здание лабораторного корпуса института было продано подконтрольной преступникам организации, а сам «ВНИИНефтехим» обанкротился.

Кроме того, Мария Савченко совершила финансовые операции и сделки с имуществом «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению», уточняет пресс-служба судов.

В итоге юрист была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, пп.а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ. Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, условно, с испытательным сроком пять лет.

Ранее ее сообщник Павел Курбатов был приговорен к четырем годам условно с испытательным сроком на пять лет.

По данным системы СПАРК, в апреле 2014 года ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт нефтехимических процессов» было ликвидировано вследствие банкротства. 26 мая 2015 года указом президента 66,6 процента акций НИИ были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Роснефтегаз».

По данным из открытых источников, сейчас в бывшем лабораторном корпусе находятся офисы и производство 11 различных организаций.