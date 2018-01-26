«Невский проспект» открыли после проверки
Меньше часа потребовалось специалистам, чтобы проверить подозрительные вещи на станции синей ветки петербургского метрополитена днем 26 января.
Как сообщили в пресс-службе метро, бесхозный предмет на «Невском проспекте» изучали сорок минут. Находку признали неопасной и удалили со станции. С 13:00 вестибюль «Невского проспекта» и переход с «Гостиного двора» открыли для прохода пассажиров. Поезда следуют по 2-й линии со всеми запланированными остановками.
Проверка на станции «Проспект Ветеранов» продолжается.