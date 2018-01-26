Движение транспорта 28 января ограничат из-за марафона «Дорога жизни»

Зимний легкоатлетический марафон «Дорога жизни», посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда, ограничит движение транспорта в Ленобласти 28 января.

С 11 часов утра будет закрыто движение от монумента «Разорванное кольцо» до поселка Борисова Грива, а также по маршруту поселок Борисова Грива – Ириновка – Рахья – Углово – Романовка – Всеволожск, сообщают в ГИБДД. Также будет ограничено движение по одной стороне Дороге жизни на участке от поворота на Ковалевское кладбище до Всеволожска.

Подробнее об ограничениях и маршруте объезда читайте на «Водителе Петербурга».