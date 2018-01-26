В ЗакСе хотят запретить переводить потребительские кооперативы в кредитные

Петербургские депутаты предлагают ограничить деятельность потребительских кооперативов. Инициативу поддержали 26 января в комитете по законодательству городского парламента.

Как заявил глава комитета Денис Четырбок, поводом для изменения законодательства в сфере кооперативов стали массовые обращения пайщиков «Семейного капитала».

Законопроектом предлагается запретить потребительским кооперативам указывать в своей рекламе денежную сумму, которую в будущем пайщику выплатят. По словам Четырбока, в кооперативе распределение полученной прибыли между пайщиками возможно только по итогам прошедшего финансового года, поэтому обещать конкретный размер прибыли при заключении договора не представляется возможным.

Кроме того, потребительским кооперативам хотят запретить выдавать кредиты и займы сторонним обществам или физическим лицам. Также обязательным условием для кооперативов станет проведение годового общего собрания, на котором пайщики будут подводить финансовые итоги и распределять прибыль.

Законодательную инициативу поддержали в региональном МВД. В случае ее утверждения в ЗакСе ее направят в Государственную думу.