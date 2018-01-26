Станция «Невский проспект» и вестибюль «Проспекта Ветеранов» закрыты

В Петербурге одновременно закрыли на проверку станции синей и красной веток. Бесхозные предметы осматриваются на «Невском проспекте» и «Проспекте Ветеранов».

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки 26 января, информация о подозрительных предметах в вестибюле «Проспекта Ветеранов-2» поступила в 12.20.

«Вестибюль закрыт, станция «Ветеранов-1» работает», – уточнили в пресс-службе.

В то же время закрыли станцию «Невский проспект» и переход на станцию зеленой ветки «Гостиный двор».