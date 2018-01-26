ООН пророчит Украине и России массовую потерю населения

К 2050 году население Украины сократится с 44,22 млн до 36,42 млн человек, России – до 132,73 млн. Об этом свидетельствует прогноз ООН.

"По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Что еще хуже, большинство стран отказываются рассматривать решения, чтобы замедлить демографическую катастрофу", – говорится в отчете.

В топ-10 стран, которым наиболее грозит сокращение населения, вошли Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. Оценивается, что их население сократится на 15% и более к 2050 году.

По прогнозу ООН, население Украины к 2100 году упадет до 28 млн 186 тыс., количество россиян тоже уменьшится – до 124 млн 13 тыс. человек. В 2017 году, по данным ООН, на Украине живет 44 млн 223 тыс. человек, в России – 143 млн 990 тыс. человек.