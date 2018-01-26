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26.01.2018 12:21

Moody's отправило Россию в позитив

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг России со "стабильного" до «позитивного» и подтвердило его на уровне «Ва1». Информация об этом опубликована на сайте организации.

Как сообщает Moody’s, одним из факторов, который повлиял на пересмотр прогноза, является «организационная прочность», позволившая российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от введения санкций и падения цен на нефть. Среднесрочная макроэкономическая перспектива Российской Федерации лучше, чем специалисты прогнозировали год назад, отметили в Moody's.

Позитивный прогноз Moody's отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам, говорится в сообщении.

Рейтинг Ba1 показывает сильные и слабые стороны кредитоспособности Москвы. Россия становится все более устойчивой к внешним факторам, но имеет место быть негативное влияние геополитических или экономических потрясений. Повышение рейтинга Moody's произойдет, если устойчивость РФ к внешнему давлению продолжит расти.

Рейтинговое агентство также отмечает возросшую жизнеспособность налоговых и экономических структур России, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за повторного падения цен на нефть или геополитической напряженности.


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