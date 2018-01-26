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26.01.2018 12:12

Шульц: Европа нуждается в лидерстве Германии

О необходимости гегемонии Германии в Европе ради спасения Старого Света от вызовов с Запада и Востока впрямую заявил один из политических лидеров страны Мартин Шульц

«В тот день, когда ожидается приезд президента США в Давос, где он еще раз подчеркнет, что Соединенные Штаты возьмут новый курс, … и перед лицом вызовов со стороны Китая и США, Евросоюзу нужна сильная, проевропейская Германия», – заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в преддверии переговоров о создании коалиции в правительстве страны с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщает Reuters.

СДПГ продвигает проевропейскую повестку на этих переговорах, которая, по словам Шульца, должна быть претворена в жизнь быстро и конструктивно, добавляет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии согласилась провести пробные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политический кризис в ФРГ продолжается с осени прошлого года. После выборов в Бундестаг партия ХДС/ХСС не может собрать коалицию для формирования правительства.


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