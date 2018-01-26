"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея.

Вчера первые российские спортсмены вылетели на регулярном рейсе Аэрофлота из Москвы в Сеул. Спортсменов, которые в настоящее время тренируются на Дальнем Востоке, в Сеул доставит авиакомпания Группы «Аэрофлот» – «Аврора».

После окончания Олимпиады, 26 февраля, для наших спортсменов будет организован специальный рейс для возвращения на Родину.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.