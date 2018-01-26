Ранивший семью в Сестрорецке покалечил и себя

Драки в сестрорецкой квартире, все обитатели которой – в больнице с ножевыми ранениями, не было. Увечья отец семейства нанес себе сам. Его нападение на жену и дочь ГСУ СК РФ по Петербургу квалифицировало как покушение на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30 , п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщает 26 января пресс-служба ведомства, накануне вечером нетрезвый отец семейства взялся за нож. Повод следователи не называют, ограничиваясь определением «бытовая ссора». В результате были ранены 36-летняя жена и дочь 16 лет.

«После этого он [фигурант дела] причинил себе ножевые ранения. Врачами скорой помощи, вызванной соседями, злоумышленник и потерпевшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», – отметили в Следственном комитете.

По информации нашего издания, женщине нанесены тяжелые удары в грудь и живот. У девочки — ранение грудной клетки. У самого злоумышленника – раны живота и предплечий.

Преступление было совершено в квартире на набережной реки Сестры вечером 25 января. Ранее следствие не исключало, что произошла обоюдная драка, так как в помещении нашли два окровавленных ножа.