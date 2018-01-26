Микрозаймы для предпринимателей увеличат до 5 млн рублей

Правительство России внесло в Госдуму ФС РФ законопроект, предусматривающий увеличение размера микрозайма для микрофинансовых организаций, финансирующих предпринимательскую деятельность, до 5 млн рублей, сообщает сайт кабинета министров.

«Проект… разработан в соответствии с инициативами представителей общественных организаций и глав субъектов Российской Федерации в целях расширения возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства… по привлечению доступного финансирования», — говорится в пояснительной записке к документу.

"Это позволит сформировать непрерывную линейку их льготного финансирования, повысить эффективность и прозрачность деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой", – добавлено в нём.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить круг заемщиков МФО, которые входят в перечень организаций инфраструктуры поддержки МСП, а также расширить полномочия «Корпорации МСП» по части финансирования организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

На данный момент сумма микрозайма для предпринимателей составляет 3 млн рублей.