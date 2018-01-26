Манчини: Подпишем российских игроков. Мы к президенту прислушиваемся

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини обозначил приоритеты продолжающейся трансферной кампании для клуба. По словам наставника "Зенита", предпочтение в ней будет отдаваться игрокам с российскими паспортами.

Соответствующие мысли итальянский специалист озвучил в интервью официальному сайту клуба.

"Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся", – сказал Манчини, улыбаясь.

— Проясните ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым. Есть ли вероятность, что они присоединятся к команде в Турции?

— Мне кажется, тут нечего прояснять. Мне задало вопрос руководство клуба по этому поводу, руководству клуба я все объяснил. В разговоре с президентом я полностью обосновал свою позицию. Ничего больше добавить не могу.

— Можете рассказать это в двух словах нам?

— Я не обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом — безусловно. Когда руководство задает мне вопросы, я объясняю, почему решил так, а не иначе. Это техническое решение тренерского штаба. Больше мне добавить нечего.