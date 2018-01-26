Отстранённый от Олимпиады шорт-трекист Ан обратился к главе МОК

Российский шорт-трекист Виктор Ан 26 января обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Не допущенный до участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмен возмущён дисквалификацией и просит объяснить её причины.

«На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения», – говорится в тексте письма Ана, опубликованного на «Р-Спорт».

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», — продолжает Виктор Ан.

Спортсмен попросил назвать ему причину, по которой комиссия МОК отказала ему в соревнованиях.

«Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр», – пишет шорт-трекист.

«Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018», — завершает свое обращение спортсмен.

25 января МОК назвал причины, по которым не пригласил российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. От Олимпиады отстранены спортсмены, являвшиеся фигурантами расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, подозревавшиеся в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, совершавшие грубые нарушения при использовании системы ADAMS, с помощью которой спортсмены обязаны отмечать текущее местоположение, а также те, в отношении которых была получена дополнительная информация (какая конкретно — не уточняется) от международных федераций и WADA.

23 января МОК отстранил от участия в Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и еще нескольких конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.