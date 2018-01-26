В Петербурге выросли долги по зарплате и число безработных

Долги петербургских компаний перед своими сотрудниками на 1 января 2018 года достигли 189,2 млн рублей, говорится в материалах Петростата, опубликованных 26 января. Это на 30% меньше, чем месяцем ранее, но в 1,9 раза больше, чем на 1 января 2017 года.

Почти две трети задолженности (113,3 млн рублей) приходится на предприятия обрабатывающих отраслей. Также не вовремя выплачивают заработную плату строители (57,5 млн рублей) и транспортники (18,4 млн рублей). В общей сложности вознаграждение за труд в срок не получили 1936 человек.

Число безработных в Северной столице также растет. На 1 января такой статус официально имели 11,8 тыс. человек, что на 0,7% больше, чем годом ранее, и на 16,1% больше, чем на декабрь 2017 года.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2017 года, составила 54 353 рубля. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, выросла на 6,4% к ноябрю 2016 года. Реальные денежные доходы (скорректированные на уровень инфляции) в январе – ноябре 2017 года сократились по сравнению с прошлым годом на 2,8%.