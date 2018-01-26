Читатели «Фонтанки» оперативно помогли паралимпийцу

Читатели «Фонтанки» за три часа помогли Благотворительному Фонду «ТОЧКА ОПОРЫ» собрать средства, необходимые для участия Сергея Александрова – единственного в России горнолыжника, выступающего на протезах, в Кубке Masters SPb.

Кубок Мasters SPb – это цикл соревнований по горнолыжному спорту, который проходит с 13 января по 31 марта 2018 года. На турнирах выступают здоровые профессиональные и молодые спортсмены, любители, ветераны. Единственным спортсменом с инвалидностью, который будет соревноваться вместе с ними, является горнолыжник с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Александров. Участие в Кубке позволит ему подготовиться к чемпионату России, который запланирован в конце февраля.

Но, чтобы Сергей смог оплатить стартовый взнос для участия в пяти турнирах Кубка Мasters SPb, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился с призывом о помощи к читателям «Фонтанки». Вся сумма (7000 рублей) была собрана за три часа. Большую часть средств пожертвовала компания «Los Raketos», которая также на безвозмездной основе предоставит Сергею Александрову защитную экипировку для тренировок и выступлений на соревнованиях.

«Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и спортсмен благодарят всех откликнувшихся за оперативную поддержку и участие в судьбе Сергея», – поблагодарили наших читателей.

Ближайший турнир, на котором выступит Сергей Александров, пройдет уже завтра, 27 января, на горнолыжных трассах «Золотая долина».