Самолет с петербуржцами вылетел из Китая с 13-часовой задержкой

Поломка воздушного судна вынужденно продлила китайский отпуск петербургских туристов. Рейс авиакомпании «Азур Эйр» вылетел из Саньи на 13 часов позже расписания.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 26 января, в четвертом часу утра по московскому времени их посадили в автобус и довезли до самолета, но дверь так и не открыли и вернули в аэропорт.

Изначально рейс ZF-108 был запланирован к вылету на 19 часов МСК 25 января. Поломка отложила отправку на 3.30. После срыва второй попытки третью назначили на сегодняшнее утро, она удалась.

В пресс-службе «Азур Эйр» нашему изданию сообщили, что Boeing-767 вылетел в 9.20 по Москве. По данным онлайн-табло Домодедово, прилет намечен на 19.58, задержка составит 13 часов 3 минуты. По расписанию самолет должен был приземлиться сегодня в 6.55.