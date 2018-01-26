Еще
12:34 26.01.2018
Пришлите свою новость!
12:30
Вестибюль станции "Проспект Ветеранов" закрыт для пассажиров
12:25
Похитители бананов и тушенки успешно работали больше двух лет
12:21
Moody's отправило Россию в позитив
12:16
Житель Финляндии получил сданные для российской визы паспорта в коробке для пиццы
12:12
Шульц: Европа нуждается в лидерстве Германии
12:04
Ранивший семью в Сестрорецке покалечил и себя
12:01
Микрозаймы для предпринимателей увеличат до 5 млн рублей
12:00
«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург
11:49
Манчини: Подпишем российских игроков. Мы к президенту прислушиваемся
11:42
Читатели «Фонтанки» оперативно помогли паралимпийцу
11:37
Музей-диорама «Прорыв» откроется для посетителей
11:28
Отстранённый от Олимпиады шорт-трекист Ан обратился к главе МОК
11:23
В Петербурге выросли долги по зарплате и число безработных
11:16
Номинированную на «Оскар» «Форму воды» обвинили в плагиате
11:13
Маринин: Решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией
11:08
Самолет с петербуржцами вылетел из Китая с 13-часовой задержкой
11:01
На сцене ЛДМ покажут благотворительную «Улётную ёлку в стране OZ»
10:56
Петербургский автопром увеличил выпуск машин почти на четверть
10:52
Полицейским Кронштадта и Пушкина дали новых начальников
10:44
В Петербурге больше всего подорожали хлеб, молоко, глазированные сырки и икра
10:40
Полицейский из Ивановки хранил запретное
10:32
Петербуржцы увеличили траты в магазинах на 3%
10:25
Колесов: Зима вернется в воскресенье
10:20
Бомбардировщик Ту-160 заменит летающее крыло
10:07
Вход на «Балтийскую» ограничат из-за ремонта эскалатора
09:59
В России вводят четыре новых ГОСТа
09:49
В дорожном конфликте на севере Петербурга победил пистолет
09:41
Подполковник с Камчатки покусился на «Икеа»
09:35
В Египте перевезли 83-тонную статую Рамзеса II
09:32
На Народного Ополчения прорвало трубу
09:25
Подручного «ресторанного короля» Алиева заподозрили в заказном убийстве
09:22
Известное адвокатское бюро удивило петербургский арбитраж мешками для строительного мусора
09:12
Сорос назвал биткоин типичным «пузырём»
09:04
Петербуржец лишился прав, но хотел ездить. Получилось ДТП и преступление
08:39
Девятиклассник пугал бомбой в школе на Ленсовета, но уроки не сорвал
08:34
В Сестрорецке мужчина попытался вырезать всю свою семью
08:29
В Южной Корее десятки людей погибли при пожаре в больнице
08:16
Причиной ЧП на судне «Восток» могли стать ловушки для крабов
08:08
На кольцевой у KIA отлетели двери после столкновения с КамАзом
08:00
Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в Южной Америке
02:57
В Центре Шемякина открылась выставка о Высоцком и русском Париже 70-х
02:42
БДТ выпускает первый эпизод спектакля «Три толстяка»
02:19
Петербуржцам расскажут, как не обжечься на плохих новостях
02:05
Борис Гребенщиков научит «Азбуке лунного света» в «Эрарте»
01:55
Петербург присоединится к Дрезденскому балу
01:26
Кори Харрис вернёт блюзовую традицию
01:12
Петербуржцев подготовят к возвращению бравого солдата Швейка
00:54
«Пежо» разворотило в тройном ДТП на Большом проспекте В.О.
00:45
«Зенит» разгромил «Славию» со счетом 5:1
00:16
Желавший покончить с собой в ИВС на Захарьевской арестован
00:10
«Смертельный» переход на Туристской подсветили красным
00:03
В МФЦ Москвы отрицают признание однополого брака
25/01
Из-за поломки на борту самолета петербуржцы не смогли покинуть Китай
25/01
Министру Орешкину не дает спать по ночам российское качество жизни
25/01
На Украине разбился вертолет, врезавшись в линию электропередачи
25/01
Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о крипторубле
25/01
В изоляторе на Захарьевской задержанный пытался покончить с собой
25/01
На сайте Горсуда Петербурга результат решения по делу появился за день до рассмотрения
25/01
В двух районах Петербурга тепло возвращается в 62 дома
25/01
Российские спортсмены подают иски в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет
25/01
В Петербурге по делу о погибшем в плену бизнесмене арестован мясник
25/01
СМИ: В России впервые «признали» однополый брак
25/01
Дворкович: Работать можно и без SWIFT, но не хотелось бы
25/01
БГ назвал дату выхода «альбома-тяжести»
25/01
На Олимпиаду поедут 169 российских спортсменов
25/01
Замминистра образования стала экс-глава комитета по печати Смольного
25/01
КГИОП предписал остановить работы на крыше бывших касс Аэрофлота на Невском
25/01
Горизбирком требует пресечь распространение «незаконных листовок» Навального
25/01
Названа стоимость перелета Порошенко в Давос за счет бюджета
25/01
Смольный дал отмашку на проектирование метро до «Планерной»
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
26.01.2018 10:56

Петербургский автопром увеличил выпуск машин почти на четверть

Петербургский автопром увеличил выпуск машин на 23% в 2017 году. Как следует из данных Петростата, опубликованных 26 января, всего заводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 346,8 тысячи легковых автомобилей, что совпало с оценкой «Фонтанки», сделанной на основе данных 11 месяцев. 

Только в декабре с конвейера сошла 31,1 тысячи машин, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее. Но в следующем году темпы роста резко замедлятся, считают эксперты.

Рекордсменом по темпам роста стала Toyota, которой удалось нарастить производство почти в два раза. Свои успехи производитель также приписывает запуску новой модели: в 2017 году он начал собирать в Петербурге RAV4. Кроме того, компания на 8% увеличила экспорт. Сейчас за рубеж отправляется 10% произведенных в Северной столице машин.

Nissan увеличил выпуск примерно на треть. На фоне роста продаж компания в октябре 2017 года даже перешла на работу в две смены.

Крупнейший игрок, корейский концерн Hyundai, разогнал конвейер на 13%. В общей сложности с него сошло 233,5 тыс. автомобилей. В компании считают, что увеличить выпуск помогли новинки — обновленный Solaris, который начал собираться в 2017 году, а также Creta, к сборке которой предприятие приступило в августе 2016-го.

Таким образом, по итогам года автоконцерны превзошли показатели 2015 года, когда еще работал завод General Motors. Но планку 2013-го и даже 2014-го пока взять не смогут.

По мнению экспертов, в 2018 году темпы роста автопрома замедлятся. При оптимистичном сценарии объемы выпуска вырастут на 5 – 10%, при пессимистичном и вовсе останутся на уровне 2017 года, говорит генеральный директор «Auto-Dealer-Спб» Михаил Чаплыгин.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46

Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ

Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49

"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59

Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургский автопром увеличил выпуск машин почти на четверть
Renault обещает россиянам новый кроссовер
Ночью на КАД закроют два съезда
Беспилотник Tesla врезался в пожарную машину в Калифорнии
Заработавший на мнимом ДТП задержан в Петербурге
Пьяный офицер Балтфлота въехал в фонарный столб и угробил пассажира
В Петербурге день «скользких» аварий
На Маршала Жукова кран, сдвинув контейнер с тягача, перекрыл дорогу
На КАД от машины остался обугленный остов
В ДТП на «Коле» пострадали дети
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Девять автоугонов года в Петербурге: от Bentley Continental до машины Джеймса Бонда
Плата за парковку: полиция сказала «нет»
Минпромторг притормозил автоскидки
В Петербурге ждут узбекский автопром
Петербургу просчитают платный центр
Ремонт КАД перешел на осень
Volkswagen: В Петербурге мы видим рост
Возвращение блудных автомобилей
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Иди и смотри»: БГ показал мистический Петербург

кадр из видео/YouTube/Первый канал

Полвека «Золушки»: как менялась Людмила Сенчина и ее главная песня

Владимир Высоцкий/ из архива Льва Годованника

Викторина: Ленинград Высоцкого

Новости компаний
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
LEGENDA Intelligent Development
27.12.2017 17:34
Последние дни предновогодних акций от LEGENDA
Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Компания «Арсенал-Недвижимость»
22.12.2017 15:20
ГК “Арсенал-Недвижимость”: строительство ЖК ведется активными темпами
Девелопер проинформировал о ходе работ на строительных площадках двух знаковых своих объектов
ГК «Эталон»
21.12.2017 15:48
В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года
21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове
ГК «Эталон»
27.11.2017 18:22
В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2017 года
25 ноября 2017 года в Мурманском представительстве Группы «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала года. «Юбилейной» покупательницей стала Елена Павловна. Она приобрела квартиру в самом масштабном проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.