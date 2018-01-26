Петербургский автопром увеличил выпуск машин почти на четверть

Петербургский автопром увеличил выпуск машин на 23% в 2017 году. Как следует из данных Петростата, опубликованных 26 января, всего заводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 346,8 тысячи легковых автомобилей, что совпало с оценкой «Фонтанки», сделанной на основе данных 11 месяцев.

Только в декабре с конвейера сошла 31,1 тысячи машин, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее. Но в следующем году темпы роста резко замедлятся, считают эксперты.

Рекордсменом по темпам роста стала Toyota, которой удалось нарастить производство почти в два раза. Свои успехи производитель также приписывает запуску новой модели: в 2017 году он начал собирать в Петербурге RAV4. Кроме того, компания на 8% увеличила экспорт. Сейчас за рубеж отправляется 10% произведенных в Северной столице машин.

Nissan увеличил выпуск примерно на треть. На фоне роста продаж компания в октябре 2017 года даже перешла на работу в две смены.

Крупнейший игрок, корейский концерн Hyundai, разогнал конвейер на 13%. В общей сложности с него сошло 233,5 тыс. автомобилей. В компании считают, что увеличить выпуск помогли новинки — обновленный Solaris, который начал собираться в 2017 году, а также Creta, к сборке которой предприятие приступило в августе 2016-го.

Таким образом, по итогам года автоконцерны превзошли показатели 2015 года, когда еще работал завод General Motors. Но планку 2013-го и даже 2014-го пока взять не смогут.

По мнению экспертов, в 2018 году темпы роста автопрома замедлятся. При оптимистичном сценарии объемы выпуска вырастут на 5 – 10%, при пессимистичном и вовсе останутся на уровне 2017 года, говорит генеральный директор «Auto-Dealer-Спб» Михаил Чаплыгин.