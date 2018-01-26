Полицейским Кронштадта и Пушкина дали новых начальников

Начальник петербургского главка Сергей Умнов назначил новых районных руководителей. Кадровые перестановки в ГУ МВД называют рабочими.

Как сообщает пресс-служба главка 26 января, после подведения итогов оперативно-служебной деятельности за прошлый год освободил должность начальник ОМВД Кронштадтского района полковник Николай Сучков. Его заменил замначальника по оперативной работе УМВД Московского района подполковник Антон Супрун. Супрун – выпускник «корабелки», работал в убойном отделе Калининского района, откуда перешел в «заказной» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД. Впоследствии возглавил отдел уголовного розыска Московского района, дослужился до замначальник полиции УМВД.

Также от должности отстранен начальник ОМВД Пушкинского района Игорь Доценко. По данным «Фонтанки», 45-летний полковник 18 января подал рапорт об освобождении от должности в связи с проведением процедуры увольнения из органов. На место Доценко приходит замначальника УМВД Адмиралтейского района полковник Евгений Нудьга.

«Кадровые перестановки являются рабочими», – подчеркнули в ГУ МВД Петербурга и области.