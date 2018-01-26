На сцене ЛДМ покажут благотворительную «Улётную ёлку в стране OZ»

В театре «ЛДМ. Новая сцена» пройдет показ детского мюзикла «Улётная ёлка в стране OZ». Вся прибыль от продажи билетов поступит в благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь онкобольным детям и взрослым.

Роли в спектакле исполнят юные артисты детского театра мюзикла «Broadway Kids» в возрасте от 5 до 12 лет. Среди них – участники шоу «Голос. Дети» и победители городских вокальных конкурсов. В роли Волшебника ОZ – фокусник-иллюзионист Андрей Позняков, финалист шоу «Удиви меня!» на канале ТВ-3.

Мюзикл рассказывает фантастическую историю о новых приключениях любимых героев книги «Удивительный волшебник из страны Оз» – Элли, Тотошки, Страшилы, Льва, Дровосека и Волшебника. Их ждет встреча с жестокой Червонной королевой, попавшей в страну Оз из книги «Алиса в стране чудес» и много других приключений.

Среди авторов проекта – белорусские режиссеры и музыканты, в том числе режиссер Большого театра оперы и балета республики Беларусь Ольга Буравлева.

Вся прибыль от продажи билетов на мюзикл поступит в благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») и пойдет на оплату лечения детей с онкологическими заболеваниями. Благодаря спектаклю дети-артисты и дети-зрители смогут помочь детям, которые сейчас тяжело больны.

«Важный принцип фонда AdVita – «Помогать легко!». Следуя этому принципу, можно всей семьей побывать в театре, посмотреть увлекательный жизнеутверждающий музыкальный спектакль и в то же время подарить себе радость подарить жизнь», – сказали в фонде.

Спектакли состоятся 31 января в 19.00 и 4 февраля в 13.00 и 18.00 в Театре «ЛДМ. Новая сцена» (улица Профессора Попова, 47).