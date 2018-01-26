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26.01.2018 10:32

Петербуржцы увеличили траты в магазинах на 3%

В 2017 году петербуржцы экономили на продуктах питания, но не скупились на технику, одежду и другие непродовольственные категории товаров, а также походы в рестораны. Это следует из данных Петростата, опубликованных 26 января.

Так, общий оборот розничной торговли вырос по итогам прошедшего года на 2,9% в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах). Всего потребители оставили в магазинах 1,3 трлн рублей. Только в декабре рост трат составил 2,6%, всего же жители Северной столицы в этом месяце израсходовали 136,1 млрд рублей.

Две трети трат петербуржцев (877,8 млрд рублей) в прошедшем году пришлись на непродовольственные категории товаров. Рост по сравнению с 2016 годом составил 7,3%.

На еду потребители Северной столицы израсходовали в 2017-м 445,2 млрд рублей, что на 4,9% меньше, чем в 2016-м. 

При этом на походы по ресторанам горожане потратили 71,6 млрд рублей, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Только в декабре общепит заработал 6,4 млрд рублей, что лишь на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 


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