Бомбардировщик Ту-160 заменит летающее крыло

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде» рассказал об аэродинамической схеме, которую получит разрабатываемый в России на смену Ту-160 стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

«Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования ПАК ДА. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 23 – 24-го годов. Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет XXI века», — заявил чиновник в интервью «Комсомольской правде».

В ноябре 2017 года стало известно, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3), обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит дозвуковому классу самолетов.