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26.01.2018 09:59

В России вводят четыре новых ГОСТа

В России для гречки, риса, красной икры и сливочного масла утвердили новые государственные стандарты (ГОСТы). C 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме, а с начала весны 2021 года они перейдут в статус постоянно действующих.

Как пишет 26 января «Газета.ру» со ссылкой на «Известия», для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа), на рис вводят понятие доброкачественных ядер, изготовителям гречки придется соблюдать требования по кислотному числу жира, а на сливочное масло устанавливают значение термoустойчивости до 1 (по специальной формуле).

Ранее сообщалось, что Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ для водки после предложения Совфеда снизить содержание спирта в ней до 37,5%.


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