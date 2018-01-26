В дорожном конфликте на севере Петербурга победил пистолет

После стычки на дороге два петербуржца госпитализированы с огнестрельными ранениями. От них отстреливался оставшийся в меньшинстве оппонент.

Как стало известно «Фонтанке» 26 января, накануне поздно вечером во дворе 24-го дома на Гражданском проспекте не разъехались ВАЗ и «Фольксваген Туарег». Из российского авто вышли двое, но водитель иномарки принял неравный бой. Был он жестким.

Владелец «Фольксвагена» не желал мириться с поражением и позвал на помощь безмолвного друга. Травматический пистолет «Кордон» бил без промаха. 33-летний и 32-летний участники из ВАЗа отправились с Гражданского проспекта в Елизаветинскую больницу в сопровождении медиков, а владелец «Фольксвагена» и зарегистрированного «Кордона» – в 6-й отдел полиции Калининского района. На него составлен протокол о мелком хулиганстве.

В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.