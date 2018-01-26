На Народного Ополчения прорвало трубу

Разлив горячей воды произошел на проспекте Народного Ополчения после прорыва трубы утром 26 января. Без отопления осталась промзона, жилые дома в зону отключения не вошли.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», парение у дома 2 по проспекту Народного Ополчения заметили в восемь часов утра. Горячая вода вытекала из 400-миллиметровой трубы.

Проблемная сеть обеспечивает горячей водой и теплом четырнадцать предприятий. Они находятся в локальной промзоне, горожане к ремонтируемым коммуникациям не подключены.

«Дефект на теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не повлиял», – подтвердили в «Теплосети».