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26.01.2018 09:32

На Народного Ополчения прорвало трубу

Разлив горячей воды произошел на проспекте Народного Ополчения после прорыва трубы утром 26 января. Без отопления осталась промзона, жилые дома в зону отключения не вошли.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», парение у дома 2 по проспекту Народного Ополчения заметили в восемь часов утра. Горячая вода вытекала из 400-миллиметровой трубы.

Проблемная сеть обеспечивает горячей водой и теплом четырнадцать предприятий. Они находятся в локальной промзоне, горожане к ремонтируемым коммуникациям не подключены.

«Дефект на теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не повлиял», – подтвердили в «Теплосети».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
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