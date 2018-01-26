Подручного «ресторанного короля» Алиева заподозрили в заказном убийстве

В Петербурге одному из приближенных могущественного ресторатора Ильхама Алиева предъявлено обвинение в заказном убийстве шестилетней давности. Галиб Асадов получил новый эпизод, не выходя из Крестов.

Как стало известно «Фонтанке» 26 января, Асадов обвиняется в том, что летом 2012 года принял заказ на устранение иностранного гражданина, жившего в Петербурге. По предварительной информации, он получил фотографию жертвы и адрес места жительства, в ночь на 29 июля подкараулил его на Северном проспекте и избил битой по голове. 36-летний потерпевший скончался.

Уголовное дело Следственный комитет возбуждал по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (статья 111 часть 4 УК). Оно долгое время считалось нераскрытым. По данным «Фонтанки», 24 января 2018 года дело переквалифицировано на «Убийство по найму» (статья 105, часть 2 пункт «з»). По версии следствия, Асадов за исполнение получил 200 тысяч рублей, заказчиком предположительно является бизнесмен из Азербайджана Чобанов, который находится за пределами России. Возможно, его объявят в федеральный розыск.

Обвинение Габилу Асадову в заказном убийстве предъявлено в следственном изоляторе Кресты. Он был ранее задержан за эпизоды, связанные с ресторанной войной Ильхама Алиева с конкурентами. В частности, Асадов считается организатором убийства предпринимателя из Армении в 2012 году и покушения на убийство бизнесмена из Сертолово. В августе 2016 года был вынесен приговор, Асадов получил 11 лет.