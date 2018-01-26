Известное адвокатское бюро удивило петербургский арбитраж мешками для строительного мусора

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАиП) представило в петербургский арбитраж пакет исполнительной документации по делу о расторжении городской администрацией контракта на строительство стадиона на Крестовском острове. Бумаги привезли в мешках из-под строительного мусора. В суде заметили, что документы в таком виде им представляются впервые.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 25 января состоялось очередное заседание по делу комитета по строительству Смольного о взыскании неотработанного аванса на сумму около 2,8 млрд рублей с дочерней компании холдинга Трансстрой – Инжтрансстрой-СПб.

Помимо обсуждения возможности проведения строительно-технической экспертизы, истребования доказательств у генподрядчика о фактически понесенных им затратах при строительстве, обсуждения возможности приостановления дела до дела, в котором проверяется законность отказа от контракта, судья обратилась к адвокатам ЕПАиМ, представляющим интересы Инжтрансстроя-СПб. Их попросили приобрести 2 – 3 бумажные коробки для того, чтобы переместить туда исполнительную документацию, поступившую в суд в мешках для строительного мусора. Заодно судья обратилась к представителям генподрядчика с просьбой представить в суд опись переложенных документов по периодам и работам на объекте.

«Впервые за свою карьеру в материалы дела сторона приобщила исполнительную документацию в нескольких мешках для строительного мусора и в рваном мешке с логотипом "Егоров, Пугинский" и кто бы там ни был еще. Я обязываю сторону приобрести достойные коробки и в назначенный мной день переложить материалы из мешков для строительного мусора и рваного мешка с названием адвокатского бюро в коробки для хранения документов», – обратилась судья к представителям одного из крупнейших российских адвокатских бюро, еще совсем недавно признанных одним из лучших работодателей 2017 года.

Помощь своим коллегам предложили адвокаты из коллегии адвокатов Pen&Paper, уже более полутора лет защищающие интересы города в данном споре (P&P в процессе с сентября 2016 года, а это порядка 22 судебных дел, по которым более 12 актов судами принято в пользу Смольного и один – против, и тот был отменен кассационным судом).

«Нас трудно удивить, хотя в этот раз постарались, чем напомнили, как в деле о взыскании придуманных налоговых недоимок и санкций с ЮКОСа налоговая в тех же целях использовала коробки из-под огурцов в банках. Потом нидерландский суд использовал это как одно из оснований отказа в признании российского решения о банкротстве ЮКОСа как противоречащего публичному правопорядку Королевства Нидерланды», – рассказал «Фонтанке» адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко.