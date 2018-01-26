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26.01.2018 09:12

Сорос назвал биткоин типичным «пузырём»

Американский миллиардер Джордж Сорос, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым «пузырем».

Как 26 января пишет РИА Новости, Сорос подчеркнул, что валюта считается стабильным средством накопления и её курс не может меняться на 25% в день, поскольку от него, в частности, зависит зарплата людей. Он также отметил, что криптовалюта – это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

В этот же день к осторожности в использовании криптовалют призвали глава МВФ Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин. По их словам, необходимо убедиться, что биткоин не используется для незаконной торговли.

На торгах в пятницу, 26 января, биткоин в основном демонстрирует слабое снижение. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 08.07 мск биткоин дешевел на 0,97% — до 11,52 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,41% — до 11,43 тысячи долларов, на GDAX — 0,2% — до 11,39 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,58% — до 11,42 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты торговались в минусе, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дешевела на 2,85%, до 1,06 тысячи долларов, Bitcoin Cash — на 1,73%, до 1,6 тысячи долларов, Ripple — на 3,99%, до 1,31 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 560,98 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 35% всего рынка.


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