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26.01.2018 09:04

Петербуржец лишился прав, но хотел ездить. Получилось ДТП и преступление

Угон в Красногвардейском районе полиция раскрыла за 12 минут. Как стало известно 26 января, житель Петербурга обманул сам себя.

Заявление о пропаже Chevrolet Niva поступило в полицию ночью 25 января. Спустя 12 минут автомобиль был обнаружен рядом с 25-м домом по проспекту Испытателей. Машина оказалась почти цела, по крайней мере следов угона не нашли. А вот ДТП было налицо. Оказалось, что лишенный прав в январе 2018 года под камеры видеонаблюдения сел в салон и уехал от дома. Почти через сутки мужчина выпил и решил заявить о пропаже, чтобы скрыть факт аварии.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
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