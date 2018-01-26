Петербуржец лишился прав, но хотел ездить. Получилось ДТП и преступление

Угон в Красногвардейском районе полиция раскрыла за 12 минут. Как стало известно 26 января, житель Петербурга обманул сам себя.

Заявление о пропаже Chevrolet Niva поступило в полицию ночью 25 января. Спустя 12 минут автомобиль был обнаружен рядом с 25-м домом по проспекту Испытателей. Машина оказалась почти цела, по крайней мере следов угона не нашли. А вот ДТП было налицо. Оказалось, что лишенный прав в январе 2018 года под камеры видеонаблюдения сел в салон и уехал от дома. Почти через сутки мужчина выпил и решил заявить о пропаже, чтобы скрыть факт аварии.

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