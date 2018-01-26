Девятиклассник пугал бомбой в школе на Ленсовета, но уроки не сорвал

Российские школы продолжают формировать новостную повестку дня. Сотрудникам полиции накануне пришлось выезжать в образовательное учреждение Московского района Петербурга после переданного из службы «112» сообщения о возможном заминировании.

Как стало известно «Фонтанке», в час дня 25 января диспетчер экстренной службы, подняв телефонную трубку, услышал следующий текст: «В школе бомба лежит». В какой именно, аноним не уточнил, но сотрудникам правоохранительных органов не составило труда вычислить, что ехать надо на улицу Ленсовета, 87, корпус 2, – в 519-ю. Также стражи порядка установили, что номер мобильного телефона, с которого звонил телефонный террорист, принадлежит 53-летней местной жительнице, но по факту им пользуется не чужой ей девятиклассник. Впрочем, «минировал» школу не он. В отдел полиции привезли его одноклассника, подростка 2001 года рождения.

Несмотря на то, что учебное заведение не эвакуировали и никакой опасности в здании не нашли, юноша будет отвечать в рамках уголовной статьи о заведомо ложном сообщении о теракте.