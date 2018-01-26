В Сестрорецке мужчина попытался вырезать всю свою семью

Целая семья госпитализирована из Сестрорецка с тяжелыми ножевыми ранами. Отец решил за одну ночь избавиться от родни и также получил травмы.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов ночи 26 января в доме на набережной реки Сестры 37-летний мужчина в ответ на упреки в пьянстве взялся за нож и набросился на свою жену, которой нанес тяжелые удары в грудь и живот. За мать вступилась 16-летняя девушка, но и дочку агрессор не пожалел. В себя он пришел, когда пол дома был залит кровью, а потерпевшие перестали сопротивляться.

Когда по вызову соседей приехала полиция, глава семьи уже тоже был кандидатом на госпитализацию. Об этом свидетельствовали рана живота и порезанные предплечья.

Все пострадавшие увезены в тяжелом состоянии. Полиция не исключает версию обоюдной драки. В доме найдены два окровавленных ножа.