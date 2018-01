В Южной Корее десятки людей погибли при пожаре в больнице

В Южной Корее 41 человек погиб и 79 пострадали при пожаре в больнице 26 января. Возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи.

Огонь вспыхнул утром в 07:32 (01:32 мск) на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.

На тушение ушло около двух часов. В тот момент больнице находились 111 пациентов. Причины пожара пока неизвестны.

Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. Он потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.

#Hospital #fire in #SouthKorea: Deadly blaze in #Miryang kills 31, injures more than 70https://t.co/OXio8qJtV9 pic.twitter.com/isBBzfc397