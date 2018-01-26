Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в Южной Америке

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Южной Америке. Ведомство сообщило об этом на официальном сайте 26 января.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 7 странах Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана и Эквадор) зарегистрировано 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершились летальным исходом. С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции», — говорится в сообщении.

По информации министерства здравоохранения Бразилии от 23 января, в трех юго-западных штатах зафиксирован подъем заболеваемости. Так, в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 47 случаев, 25 из которых со смертельным исходом; в штате Сан-Пауло – 36 и 25 случаев, соответственно; в штате Рио-де-Жанейро – 20 и 8, соответственно.

В штате Минас-Жерайс на 180 дней объявлено чрезвычайное положение и закрыт городской зоопарк, в котором погибла обезьяна, инфицированная вирусом желтой лихорадки. В парках штата рекомендовано находится только тем лицам, которые вакцинированы против желтой лихорадки.

Ведомство порекомендовало учитывать эту информацию во время поездок.