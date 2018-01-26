«Зенит» разгромил «Славию» со счетом 5:1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл чешскую «Славию» в товарищеском матче на сборах в Дубае.

Как сообщается на официальном сайте «Зенита», игра завершилась со счетом 5:1. Голы забили Александр Кокорин (27 минута), Антон Заболотный (46 минута), Александр Ерохин (67 минута), Дмитрий Богаев (70 минута), Денис Терентьев (77 минута). У чехов отличился Милан Шкода, вышедший на замену.

Напомним, на сборы в Дубае не полетели многие игроки «Зенита», которым прочат скорый уход из клуба. Артем Дзюба, Олег Шатов, Михаил Кержаков и Александр Анюков тренируются с «Зенитом-2» в Удельном парке.