Желавший покончить с собой в ИВС на Захарьевской арестован

В Петербурге суд не нашел противопоказаний для ареста 31-летнего Вохида Камолова, пытавшегося своеобразно избежать заседания. Спасенный в изоляторе временного содержания, фигурант дела о похищении человека взят под стражу.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 января, вечером Приморский суд вынес постановление об избрании Камолову меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта 2018 года.

По информации «Фонтанки», заседание было отложено на неопределенное время из-за поступка обвиняемого. Дожидаясь конвоя в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице, он сделал попытку уйти из жизни. Его вернули в бренное бытие, отвезли в Елизаветинскую больницу. Туда же, как пишет 47News, поехала судья Приморского суда для избрания меры пресечения.

По данным «Фонтанки», 31-летний Камолов работает оператором в ООО «Технопласт», проживает в поселке Каменка Ленинградской области. Он обвиняется в совершенном 4 января похищении предпринимателя от комплекса «Монпансье» на Планерной улице. Тело потерпевшего с множественными травмами нашли под Всеволожском.

Возбуждены два дела — о похищении (статья 126 УК, расследуется Приморским СК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (статья 111 УК, расследует Всеволожский СК).

С Камоловым 25 января арестованы мясник Хуршед Хайдаров и безработный Шерзод Кадиров.