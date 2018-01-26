«Смертельный» переход на Туристской подсветили красным

Светодиодную подсветку установили на «смертельном» переходе через железнодорожные пути в створе Туристской улицы. Об этом в Facebook 25 января сообщил активист, член партии «Яблоко» Никита Юферев.

При приближении поезда подсветка ярко мигает красным светом и привлекает внимание. Эта мера должна уберечь пешеходов от трагедии. Ранее депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Михаил Амосов просил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко оборудовать переход шлагбаумами.

Напомним, как писала «Фонтанка», на пешеходном переходе в створе Туристской улицы в Приморском районе регулярно гибнут люди. Только за 2017 год здесь расстались с жизнью семь человек.

РЖД утверждает, что переход соответствует нормам безопасности, однако после публикаций нашего издания Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило против должностных лиц ОАО «Российские железные дороги» уголовное дело о халатности.